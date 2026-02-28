उज्बेकिस्तान के बच्चों ने इस हिंदी गाने पर किया डांस, भारतीयों का जीता दिल, यूजर्स बोले- ये तो ओरिजनल से भी बेहतर

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेउज्बेकिस्तान के बच्चों ने इस हिंदी गाने पर किया डांस, भारतीयों का जीता दिल, यूजर्स बोले- ये तो ओरिजनल से भी बेहतर

Uzbekistan Dance Video Viral: सोशल मीडिया पर बच्चों के डांस वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. कुछ वीडियो इतने सुंदर होते हैं दिल को छू जाते हैं. इन दिनों उज्बेकिस्तान के बच्चों का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है. बच्चे बॉलीवुड गाने पर ऐसा डांस कर रहे हैं कि यूजर्स इसे ओरिजनल से भी अच्छा बता रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:49 PM IST
Dance Video Viral: इंटरनेट पर उज्बेकिस्तान के बच्चों का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में 2 बच्चों ने 2002 की बॉलीवुड फिल्म 'दिल है तुम्हारा' (Dil Hai Tumhaara) के गाने 'दिल लगा लिया' पर शानदार डांस किया. ये दोनों बच्चे ​प्रीति जिंटा और जिम्मी शेरगिल जैसा डांस कर रहे हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और इस वीडियो को ओरिजनल से भी अच्छा बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छा गईं बच्चों की अदाएं
इस डांस वीडियो की खास बात ये है कि बच्चों ने न सिर्फ हुबहू डांस स्टेप्स किए बल्कि कॉस्ट्यूम्स से लेकर एक्सप्रेशन्स पर भी बारीकी के साथ काम किया है. वीडियो देखने के बाद इंडियन यूजर्स ने कहा ये तो ओरिजनल से भी ओरिजनल लग रहा है. बच्ची ने बिल्कुल प्रीति जिंटा की तरह दिखने के लिए गुलाबी रंग का लहंगा पहना है. बच्ची के साथ डांस कर रहा छोटा ​बच्चा जिम्मी शेरगिल के किरदार में नजर आ रहा है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई, वायरल हो गई. वीडियो इंटरनेट पर सबका दिल जीत रही है. चलिए देर न करते हुए आप भी ये डांस वीडियो देखें. उज्बेकिस्तान के बच्चों की जोरदार परफॉर्मेंस को देखकर आपका दिन बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: चिल्लर जोड़कर मां के लिए खरीदे 'झुमके', बच्चे की बात सुन दुकानदार भी हो गई भावुक

A post shared by (@abdullajanovagulnoz)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @abdullajanovagulnoz नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.6 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'उसके रिएक्शन ने दिल जीत लिया.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत बढ़िया परफॉरमेंस की है बच्चों ने मन मोह लिए है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Uzbekistandance videotrending

