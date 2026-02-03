फोन खोलकर दिखाई पति की रंगरलियों वाली चैट, कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोईं वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित

Chandrika Dixit Video Viral: दिल्ली की 'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित ने पति युगम गेरा पर धोखा देने का आरोप लगाया. अपने फोन में चैट दिखाते हुए वीडियो में रोती-चिल्लाती नजर आईं. फैंस ने उनके साहस की तारीफ की और जवाबदेही की मांग की.
Chandrika Dixit Video Viral: दिल्ली की 'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी का दर्द दुनिया के सामने रखा है. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह अपने पति युगम गेरा पर कथित धोखा देने का आरोप लगा रही हैं. वीडियो में चंद्रिका रोती और चिल्लाती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने फोन में पति के दूसरी महिला के साथ चैट दिखाए और लोगों को अपने दर्द की झलक दिखाई. इस खुलासे ने दर्शकों का ध्यान खींचा और कई लोगों ने उनके साहस की तारीफ की.
धोखे का आरोप और सबूत
वीडियो में चंद्रिका ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस धोखे को साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “सबूत मेरे पास भी है”, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके दावे सिर्फ आरोप नहीं हैं. चंद्रिका का कहना है कि उन्होंने कभी अपनी शादी में ऐसी परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं की थी. उनका यह खुलासा न केवल फैंस के लिए हैरानी का कारण बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई कि पति युगम गेरा को अपने कृत्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए.
फैंस की प्रतिक्रिया और समर्थन
चंद्रिका के इस खुले खुलासे पर उनके फैंस ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी. कई लोग उनके साहस और ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें मजबूत बने रहने की सलाह दे रहे हैं. कुछ लोग युगम गेरा से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग चंद्रिका के लिए दया और सहानुभूति दिखा रहे हैं, साथ ही इस निजी मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया और लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.