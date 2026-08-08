Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /रात के 3 बजे चलाती हैं ऑटो, इमरजेंसी में देती हैं फ्री राइड! महिला का जज्बा देख भावुक हुए लोग, Video वायरल

रात के 3 बजे चलाती हैं ऑटो, इमरजेंसी में देती हैं फ्री राइड! महिला का जज्बा देख भावुक हुए लोग, Video वायरल

गुजरात के वडोदरा से सामने आई एक महिला ऑटो ड्राइवर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. महिला रात के 3 बजे तक ऑटो चलाकर अपना काम करती हैं और परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के साथ खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं. इसके साथ ही महिला रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अस्पताल जाने वाले इमरजेंसी मरीजों को फ्री राइड देने की भी कोशिश करती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:09 AM IST
रात के 3 बजे चलाती हैं ऑटो, इमरजेंसी में देती हैं फ्री राइड! महिला का जज्बा देख भावुक हुए लोग, Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@sanyam_shiftstrong

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खत्‍म नहीं होगी ईरान जंग? होर्मुज पर फैसला लटका! क्रूड चढ़ा; जान‍िए पेट्रोल का रेट
2
3
4
5