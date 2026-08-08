/रात के 3 बजे चलाती हैं ऑटो, इमरजेंसी में देती हैं फ्री राइड! महिला का जज्बा देख भावुक हुए लोग, Video वायरल

आमतौर पर रात के 3 बजे ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं. सड़कें भी दिन के मुकाबले काफी खाली नजर आती हैं. ऐसे समय में अगर कोई महिला ऑटो चलाती दिखाई दे तो जाहिर है, लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा.
ऐसा ही कुछ इंस्टाग्राम यूजर संयम गर्ग के साथ हुआ. वह करीब 3 बजे अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर एक महिला और उसके पति पर पड़ी. महिला ऑटो चला रही थीं. यह नजारा देखकर उन्होंने रुककर दोनों से बातचीत की और उनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें पता चलीं, जिसने उन्हें प्रभावित कर दिया.
संयम ने वीडियो में बताया कि महिला के पति पहले खुद ऑटो चलाया करते थे. लेकिन उन्होंने सिर्फ खुद कमाने तक बात सीमित नहीं रखी. उन्होंने अपनी पत्नी को भी ऑटो चलाना सिखाया, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहें. महिला ने ड्राइविंग सीखी और धीरे-धीरे ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया. आज वह दिन-रात मेहनत करके अपनी कमाई कर रही हैं. दंपती के दो बच्चे भी हैं, इसलिए परिवार और काम दोनों की जिम्मेदारी उनके सामने है.
संयम गर्ग ने वीडियो में इस महिला की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि जब वह उनसे मिले तो रात के करीब 3 बज रहे थे. इसके बावजूद महिला पूरी एनर्जी के साथ अपना काम कर रही थीं. उन्होंने बताया कि महिला देर रात तक ऑटो चलाती हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को उनके घर तक छोड़ती हैं. उनके ऑटो के आसपास मौजूद संदेश ने इस पूरी कहानी को और खास बना दिया. यह कहानी सिर्फ एक महिला के काम करने की नहीं है, बल्कि उस सोच की भी है, जिसमें पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ने और खुद कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है.
महिला के ऑटो पर लिखा एक मैसेज लोगों का खास ध्यान खींच रहा है. इसमें बताया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अगर किसी को अस्पताल जाने के लिए ऑटो की जरूरत है या कोई इमरजेंसी है, तो वह महिला फ्री राइड देने के लिए तैयार रहती हैं. इसका मतलब है कि जिस समय शहर में ऑटो मिलना कई बार मुश्किल हो सकता है और इमरजेंसी में लोग परेशान हो जाते हैं, उस समय यह महिला अपनी सेवा देने के लिए सड़क पर मौजूद रहती हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट में इस सुविधा से जुड़ी पूरी शर्तों और कितने लोगों को अब तक इसका फायदा मिला है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन ऑटो पर लिखा यह संदेश लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है.
संयम गर्ग ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि महिला ने करीब 50 दूसरी महिलाओं को ऑटो चलाने और काम करने के लिए प्रेरित किया है. अगर यह दावा सही है, तो यह उनकी कहानी का एक और मजबूत पहलू है. एक महिला का खुद आर्थिक रूप से मजबूत होना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन दूसरी महिलाओं को भी काम करने के लिए प्रेरित करना इस कहानी को और खास बना देता है. संयम ने महिला के सकारात्मक रवैये की भी तारीफ की. उनके मुताबिक, महिला अपने काम को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं और पूरे मन से ऑटो चलाती हैं.
इस कहानी में महिला के पति की भूमिका भी लोगों को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पोस्ट में संयम ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी को ड्राइविंग सिखाने से लेकर उन्हें अपना काम शुरू करने तक हर कदम पर सपोर्ट किया. उन्होंने यह भी कहा कि पति को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी. उनके लिए सबसे जरूरी यह है कि उनकी पत्नी आत्मनिर्भर बनें और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इस कपल को 'पावर कपल' बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए परिवार का साथ मिल जाए तो वह बहुत कुछ कर सकती है.
संयम ने वडोदरा में महिलाओं के लिए सिक्योरिटी के माहौल का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि शहर की सुरक्षा और माहौल महिलाओं को देर रात भी काम करने का हौसला देता है. हालांकि, हर शहर और हर स्थिति में रात के समय सुरक्षा को लेकर सावधानी जरूरी है, लेकिन इस महिला का आत्मविश्वास जरूर लोगों का ध्यान खींच रहा है. रात के सन्नाटे में ऑटो चलाकर कमाई करना और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना आसान काम नहीं है.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने महिला और उनके पति की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'This is so inspiring.' वहीं दूसरे ने लिखा कि उन्हें इस कपल पर गर्व है. कई लोगों ने महिला के काम को सलाम किया और उनके पति की सोच की भी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल हैं. दूसरे ने दोनों को अपना काम जारी रखने और आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दीं.
संयम गर्ग के अनुसार, महिला को ऑटो चलाना पसंद है और उनका सपना आगे चलकर अपनी कार खरीदना है. फिलहाल वह ऑटो चलाकर परिवार की मदद कर रही हैं और अपनी पहचान खुद बनाने की कोशिश में जुटी हैं. इस कहानी की सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई बड़ी कंपनी, बड़ा बिजनेस या करोड़ों की कमाई नहीं है. यहां एक महिला है, जो रात के 3 बजे भी मेहनत कर रही है, एक पति है, जो अपनी पत्नी के सपनों का साथ दे रहा है और एक ऐसा संदेश है, जो जरूरत के वक्त किसी अनजान इंसान के काम आ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.