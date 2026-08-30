/दरवाजे पर डिलीवरी देने आया था शख्स, महिला ने बांधी राखी और छुए पैर... Viral वीडियो देख भावुक हुए लोग

रक्षाबंधन के मौके पर आमतौर पर भाई अपनी बहनों के घर पहुंचते हैं और राखी बंधवाते हैं. लेकिन इस बार वडोदरा में एक बहन ने अपने घर सामान लेकर पहुंचे डिलीवरी ब्वॉय को ही भाई बना लिया. आकांक्षा सिंह ने इस पूरे पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
वीडियो में वह दरवाजा खोलकर डिलीवरी पार्टनर का स्वागत करती दिखाई देती हैं. इसके बाद वह अचानक उसकी कलाई पर राखी बांध देती हैं. जैसे ही डिलीवरी ब्वॉय कुछ कहता, उससे पहले ही आकांक्षा सिंह उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगती हैं. दिन-रात धूप और बारिश में काम करने वाले डिलीवरी ब्वॉय को इतना आदर और अपनापन मिलने पर वह भी भावुक हो गया. डिलीवरी ब्वॉय के लिए भी यह पल काफी खास बन गया.
राखी बांधने के बाद आकांक्षा ने जो किया, उसने इस पूरे वीडियो को और खास बना दिया. उन्होंने डिलीवरी ब्वॉय के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया. रोजाना की डिलीवरी के दौरान होने वाली कुछ मिनट की सामान्य मुलाकात अचानक भाई-बहन के रिश्ते में बदल गई. वीडियो में डिलीवरी पार्टनर के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आती है. इस छोटे से gesture ने दोनों के बीच एक भावुक और प्यारा रिश्ता बना दिया.
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. राखी बंधने के बाद डिलीवरी ब्वॉय ने आकांक्षा को 50 रुपये देने चाहे. आकांक्षा ने पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन वह नहीं माना. उसने अपनी जेब से 50 रुपये का नोट निकाला और उन्हें देते हुए कहा कि अब वह उसकी बहन हैं. आकांक्षा के मुताबिक, डिलीवरी पार्टनर ने मुस्कुराते हुए कहा, "अब बहन बोला है ना." उसके लिए ये 50 रुपये सिर्फ पैसे नहीं थे. यह अपनी नई बहन के लिए प्यार और अपनापन जताने का एक तरीका था.
आकांक्षा ने वीडियो के साथ बताया कि उन्होंने उन 50 रुपये को कमाई या रकम के तौर पर नहीं देखा. उनके लिए यह एक याद, आशीर्वाद और उस शख्स की तरफ से मिला प्यार था, जिससे उनकी मुलाकात सिर्फ कुछ मिनट के लिए हुई थी. उन्होंने बताया कि डिलीवरी पार्टनर का बार-बार पैसे देने पर जोर देना ही इस पल को और खूबसूरत बना गया. आकांक्षा ने कहा कि कई बार किसी गिफ्ट की कीमत उसके अमाउंट से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से तय होती है.
वीडियो में डिलीवरी पार्टनर की एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है. उसने आकांक्षा से कहा कि अगर कभी कोई काम हो तो उसे याद करें, क्योंकि अब वह उनका भाई बन चुका है. इस एक लाइन ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया. लोगों का कहना है कि दोनों के बीच बना यह रिश्ता किसी औपचारिक पहचान का मोहताज नहीं था. एक तरफ बहन ने राखी बांधकर सम्मान दिया, तो दूसरी तरफ भाई ने अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट देकर उस रिश्ते को स्वीकार किया.
आकांक्षा सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. अभी तक इस वीडियो को 31 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका था और हजारों लोग इस पर कमेंट कर चुके थे. कई लोगों ने आकांक्षा की तारीफ की. वहीं, कुछ यूजर्स ने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के व्यवहार को भी बेहद प्यारा बताया. एक यूजर ने लिखा कि रक्षाबंधन शायद सबसे प्यारे और खूबसूरत त्योहारों में से एक है, क्योंकि यह अनजान लोगों के बीच भी अपनापन पैदा कर सकता है.
वीडियो पर एक यूजर ने डिलीवरी जॉब की मुश्किलों का जिक्र किया. उसका कहना था कि डिलीवरी का काम करने वाले व्यक्ति के लिए 30-50 रुपये भी काफी मायने रखते हैं. ऐसे में उस शख्स का अपनी नई बहन को 50 रुपये देना सिर्फ एक छोटा अमाउंट नहीं था. उसने अपनी मेहनत की कमाई में से एक हिस्सा खुशी से दिया. यही वजह है कि कई लोगों को वीडियो में पैसे से ज्यादा उस gesture की अहमियत नजर आई.
एक अन्य यूजर ने लिखा कि वीडियो में सबसे अच्छी चीज 50 रुपये नहीं, बल्कि डिलीवरी पार्टनर के चेहरे की खुशी थी. कई लोगों ने कहा कि राखी सिर्फ खून के रिश्ते का त्योहार नहीं है. यह भरोसे, सम्मान और अपनापन जताने का भी मौका है. एक यूजर ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए. वहीं, एक अन्य ने लिखा कि कुछ रिश्ते नाम या पहचान से नहीं, बल्कि छोटी-सी अच्छी भावना से बन जाते हैं.
आकांक्षा और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की यह मुलाकात शायद कुछ मिनट से ज्यादा की नहीं रही होगी. लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के लिए एक ऐसी याद बना दी, जिसे लंबे समय तक भुलाना आसान नहीं होगा. एक तरफ आकांक्षा ने रोजमर्रा के डिलीवरी एक्सपीरियंस को एक प्यारे रिश्ते में बदल दिया, तो दूसरी तरफ डिलीवरी पार्टनर ने 50 रुपये देकर उस रिश्ते को अपनी तरफ से स्वीकार किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बताता है कि कभी-कभी खुशियां बहुत बड़ी चीजों से नहीं आती. किसी अनजान इंसान को सम्मान देना, उसे अपना समझना और बदले में मिले छोटे से gesture को दिल से स्वीकार करना भी किसी त्योहार को यादगार बना सकता है.