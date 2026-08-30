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दरवाजे पर डिलीवरी देने आया था शख्स, महिला ने बांधी राखी और छुए पैर... Viral वीडियो देख भावुक हुए लोग

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती को एक अलग अंदाज में दिखाया है. वडोदरा की आकांक्षा सिंह ने घर सामान लेकर पहुंचे डिलीवरी ब्वॉय को राखी बांधी और फिर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद डिलीवरी पार्टनर ने भी अपनी नई बहन को 50 रुपये दिए. कुछ मिनट की यह मुलाकात अब लाखों लोगों का दिल जीत रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:56 AM IST
दरवाजे पर डिलीवरी देने आया था शख्स, महिला ने बांधी राखी और छुए पैर... Viral वीडियो देख भावुक हुए लोग
Image Credit: डिलीवरी बॉय को महिला ने बांधी राखी! Image credit: instagram/@kan.shhha

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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