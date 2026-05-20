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Hindi Newsजरा हटकेवैभव सूर्यवंशी ने अपना ही उड़ाया मजाक, कमेंट्रेटर के सवाल पर क्यों कहा ऐसा? हंस पड़े लोग

वैभव सूर्यवंशी ने अपना ही उड़ाया मजाक, कमेंट्रेटर के सवाल पर क्यों कहा ऐसा? हंस पड़े लोग

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 Interview: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ के खिलाफ 38 गेंदों में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. जानिए उनके अनोखे सेलिब्रेशन और इंटरव्यू का सच.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 20, 2026, 11:41 AM IST
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वैभव सूर्यवंशी ने अपना ही उड़ाया मजाक, कमेंट्रेटर के सवाल पर क्यों कहा ऐसा? हंस पड़े लोग

Vaibhav Sooryavanshi Celebration Viral: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन मंगलवार को जो नजारा देखने को मिला उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया. राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली, जिसने टीम की प्ले-ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा. 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बच्चे ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की बरसात कर दी. वैभव ने महज 38 गेंदों में 93 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच को एकतरफा बना दिया. लेकिन मैच के बाद उन्होंने अपने अनोखे सेलिब्रेशन को लेकर जो बयान दिया, उसने साबित कर दिया कि खेल में भले ही वह मैच्योर हों, लेकिन दिल से वह अभी भी एक बच्चे ही हैं.

लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी था. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान के लिए बिहार के रहने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी काल बन कर आए. शुरुआत में वैभव थोड़े धीमे थे और उन्होंने अपनी पहली 12 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद उन्होंने गियर बदला और अगली 11 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली. उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक ठोक कर लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी.

सेलिब्रेशन पर दिया बेहद मजेदार जवाब

मैच जीतने के बाद जब पूर्व क्रिकेटर व कमेंट्रेटर मुरली कार्तिक ने वैभव से उनके अनोखे और अजीबोगरीब सेलिब्रेशन स्टाइल के बारे में पूछा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "मुझे खुद नहीं पता कि वह क्या था. यहां तक कि पिछले मैच के सेलिब्रेशन का भी कोई मतलब नहीं था. मैं बस हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूं." उनके इस बेबाक और मजाकिया अंदाज को सोशल मीडिया पर फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं.

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अखबारों और सोशल मीडिया के हाइप से दूर

इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी स्टारडम मिलने के बाद भी वैभव के पैर जमीन पर हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने बारे में लिखी जा रही खबरों को पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं अखबार और यह सब चीजें नहीं पढ़ता. मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता. मुझे पता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है. अगर मेरा करियर लंबा चलता है और मैं लंबे समय तक खेलता हूं, तो लोग और भी बहुत सी बातें करेंगे. मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने खेल पर होना चाहिए ताकि मैं अपनी इस यात्रा को अच्छे से पूरा कर सकूं."

कप्तान यशस्वी जयसवाल ने की जमकर तारीफ

वैभव के ओपनिंग पार्टनर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जयसवाल अपने जूनियर साथी के प्रदर्शन से गदगद नजर आए. जयसवाल ने मैच के बाद कहा, "वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने मैच को पूरी तरह से खत्म कर दिया. हम दोनों ने प्लान बनाया था कि हम क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे और हममें से किसी एक को अंत तक टिके रहना होगा. वैभव ने जिम्मेदारी ली और खेल को पूरी तरह से हमारे पक्ष में मोड़ दिया." इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अब प्ले-ऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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