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Hindi Newsजरा हटके12 बॉल पर 10 छक्के, तबाही मचाने आ रहा 4 साल का वैभव सूर्यवंशी! आग की तरह फैला Video

12 बॉल पर 10 छक्के, तबाही मचाने आ रहा 4 साल का 'वैभव सूर्यवंशी'! आग की तरह फैला Video

Vaibhav Sooryavanshi Style Batting: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग से मची तबाही को तो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन इंटरनेट पर अब एक 4 साल के 'छोटे वैभव' का जलवा देखने को मिल रहा है. इस नन्हे उस्ताद ने गली क्रिकेट में ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई दंग रह गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 28, 2026, 02:33 PM IST
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12 बॉल पर 10 छक्के, तबाही मचाने आ रहा 4 साल का 'वैभव सूर्यवंशी'! आग की तरह फैला Video

Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है और इसकी जीती-जागती मिसाल हर रोज देश की गलियों में देखने को मिलती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर क्रिकेट लवर्स अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग से मची तबाही को तो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन इंटरनेट पर अब एक 4 साल के 'छोटे वैभव' का जलवा देखने को मिल रहा है. इस नन्हे उस्ताद ने गली क्रिकेट में ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई दंग रह गया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे इस वीडियो में एक बेहद छोटा बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 4 साल बताई जा रही है, हाथ में बल्ला थामे नजर आ रहा है. यह वीडियो किसी बड़े स्टेडियम का नहीं बल्कि शाम के वक्त एक घर के बाहर का है. कुल 46 सेकेंड के इस वीडियो में बच्चा ठीक स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तरह लेफ्टी (बाएं हाथ से) बल्लेबाजी कर रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे का बैट फ्लो और टाइमिंग इतनी लाजवाब है कि बड़े-बड़े धाकड़ बल्लेबाज भी शर्मा जाएं.

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12 गेंदें और 10 दमदार छक्के

इस नन्हे बल्लेबाज ने वीडियो में कुल 12 गेंदें खेलीं. इन 12 गेंदों में से लगभग 10 बॉल्स पर बच्चे का संपर्क इतना शानदार था कि गेंद सीधे बाउंड्री पार यानी छक्के में तब्दील हो रही थी. इस दौरान बच्चे का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा दिखाई दिया. वीडियो के बैकग्राउंड में उसकी मां खड़ी होकर हौसला बढ़ा रही हैं, पास में ही उसके दादा जी इस बेहतरीन बैटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि बच्चे के पिता खुद उसे बॉलिंग करा रहे हैं.

 

 

वैभव की पारी के बाद हुआ वायरल

दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही असली वैभव सूर्यवंशी ने 27 मई की रात हैदराबाद के खिलाफ महज 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली, वैसे ही यह वीडियो भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. फैंस ने इस बच्चे के खेलने के अंदाज को देखकर इसे 'दूसरा वैभव सूर्यवंशी' करार दे दिया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @YasirHasan48798 नाम के यूजर ने शेयर किया है, जिस पर खबर लिखे जाने तक 90 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद क्रिकेट फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बच्चे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "बच्चा तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है." दूसरे यूजर ने बच्चे के शॉट्स की तारीफ में कहा, "एकदम स्मूथ लगा रहा है!" एक अन्य क्रिकेट प्रेमी ने लिखा, "दूसरा वैभव बनने को तैयार है, वैभव को देख के सब वैभव बनने की कोशिश करने लगे हैं, भारत का सबसे तेज खेलने वाला मिल गया है." वहीं एक और यूजर ने भविष्यवाणी करते हुए लिखा, "ये तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने वाला है भाई." इस छोटे से बच्चे ने अपने टैलेंट से सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है और लोग इसमें भारतीय क्रिकेट का भविष्य देख रहे हैं.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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