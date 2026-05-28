जप लो वैभव सूर्यवंशी चालीसा... भोजपुरिया स्टाइल में सुनकर लोगों का दिल हो गया खुश, Video वायरल

Vaibhav Suryavanshi Chalisa: IPL में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से लोगों के बीच अलग पहचान बना चुके सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनके चौकों-छक्कों की चर्चा अब बड़े-बड़े क्रिकेटरों के बीच होने लगी है. अभी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी तूफानी पारी की चर्चा थमी भी नहीं थी कि अब इंटरनेट पर 'वैभव सूर्यवंशी चालीसा' वायरल होने लगा है.
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Vaibhav Suryavanshi Chalisa: क्रिकेट और सोशल मीडिया का रिश्ता अब सिर्फ मैच तक सीमित नहीं रह गया है. कोई खिलाड़ी अच्छा खेल जाए, तो कुछ ही घंटों में मीम्स, गाने, एडिट वीडियो और मजेदार कंटेंट की बाढ़ आ जाती है. इन दिनों ऐसा ही कुछ युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर देखने को मिल रहा है. IPL में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों 'वैभव सूर्यवंशी चालीसा' नाम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सुनने के बाद लोग हंस भी रहे हैं और खिलाड़ी की लोकप्रियता देखकर हैरान भी हैं.
वायरल वीडियो करीब 2 मिनट 15 सेकंड का है. इसमें वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेट यात्रा को चालीसा के अंदाज में सुनाया गया है. वीडियो की शुरुआत बड़े दिलचस्प तरीके से होती है. चालीसा की शुरुआत में गायक कहता है कि 'वैभव सूर्यवंशी की गाथा, ध्यान से सुनिए इनकी कथा…' इसके बाद वीडियो में उनके गांव, नाम, क्रिकेट के जुनून और बल्लेबाजी के अंदाज का जिक्र किया जाता है. वीडियो को जिस अंदाज में बनाया गया है, वह लोगों को काफी मजेदार लग रहा है. सबसे खास बात यह है कि पूरा वीडियो बिल्कुल उसी टोन में बनाया गया है, जैसे कोई चालीसा पढ़ी जाती है. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं.
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वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में IPL मुकाबले में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत लिया है. मैदान पर उनके आत्मविश्वास और तेज रन बनाने की क्षमता ने क्रिकेट प्रेमियों को खूब प्रभावित किया है. मैच खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई. कहीं लोग उनकी तारीफ करते नजर आए, तो कहीं मजेदार मीम्स वायरल होने लगे. लेकिन 'वैभव सूर्यवंशी चालीसा' ने इस पूरे ट्रेंड को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि अब खिलाड़ियों के लिए गाने और मीम्स बनना आम बात हो गई है, लेकिन चालीसा बन जाना अपने आप में अलग चीज है.
State anthem of Rajasthan pic.twitter.com/l25oux5L1W
Prayag (@theprayagtiwari) May 27, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों को यह वीडियो बेहद मजेदार लगा, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे वैभव की बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण बताया. एक यूजर ने लिखा कि भाई ने एक मैच क्या खेल लिया, इंटरनेट वालों ने चालीसा ही बना दी. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि अब अगली बार आरती भी आ जाएगी. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि बिहार के खिलाड़ी सच में इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. कई लोगों ने हंसने वाली इमोजी के साथ वीडियो शेयर किया.
इस वायरल वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म पर @theprayagtiwari नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट सामने आने के बाद कुछ ही समय में हजारों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है और क्रिकेट फैंस इसे काफी एंटरटेनिंग बता रहे हैं. खासकर युवा यूजर्स इस तरह के मजेदार कंटेंट को खूब पसंद कर रहे हैं.
आजकल क्रिकेटर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहते. एक अच्छी पारी के बाद वे सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं. कभी किसी खिलाड़ी पर गाना बनता है, तो कभी मीम्स और मजेदार एडिट्स वायरल होने लगते हैं. वैभव सूर्यवंशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. उनकी बल्लेबाजी ने फैंस को प्रभावित किया और अब इंटरनेट ने उन्हें वायरल स्टार बना दिया है. फिलहाल 'वैभव सूर्यवंशी चालीसा' सोशल मीडिया पर जमकर सुनी और शेयर की जा रही है. कई लोग इसे क्रिकेट और इंटरनेट कल्चर का सबसे मजेदार कॉम्बिनेशन बता रहे हैं.
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