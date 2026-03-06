चुपके से मैच देखने पहुंचे थे वैभव सूर्यवंशी, कैमरा में पकड़े गए तो ऐसे भागने लगे! देखें Video

Vaibhav Suryavanshi At India vs England T20 Semi Final: भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. इस दौरान मैच देखने के लिए अंबानी फैमिली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, केएल राहुल और उनके साले अहान शेट्टी समेत कई बड़े स्टार्स कैमरे में कैद हुए. हालांकि, एक उभरता हुआ सितारा भी इस मैदान पर भारत का यह बड़ा मुकाबला देखने आया था, जिसे कैप्चर करने में सभी कैमरामैन चूक गए. पिछले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में बड़ी भूमिका निभाने वाले ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी यह मुकाबला देखा.

कहां देखे गए वैभव सूर्यवंशी?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारत बनाम इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला देखने आए वैभव सूर्यवंशी को किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर लिया. यह वीडियो तब का मालूम पड़ रहा है जब वानखेड़े में मुकाबला खत्म हो गया और सभी लोग मैदान से बाहर निकलने लगे. काले रंग की हूडी, काली पैंट और पैरों में स्लीपर पहने वैभव बेहद ही सौम्य स्वभाव के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए नजर आए. दूर खड़े किसी दर्शक ने वैभव सूर्यवंशी को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसे एक कैप्शन के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया.

Vaibhav Suryavanshi also attended the India vs England semi-final at Wankhede. How did the cameraman not show him even once pic.twitter.com/8uSqO5eoO1 — Tejash (@Tejashyyyyy) March 5, 2026

इंटरनेट पर लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं आईं?

वीडियो शेयर करते हुए @Tejashyyyyy नाम के एक्स (X) अकाउंट होल्डर ने कैप्शन में लिखा, "वैभव सूर्यवंशी भी वानखेड़े में इंडिया बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल में शामिल हुए थे. कैमरामैन ने उन्हें एक बार भी क्यों नहीं दिखाया?" सिर्फ 13 सेकंड के इस वीडियो को कल देर रात 11 बजकर 34 मिनट पर शेयर किया गया और तब से लेकर अब तक इस पर करीब साढ़े पांच लाख व्यूज आ चुके हैं, जबकि साढ़े 6 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.

इतना ही नहीं, कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, "कैमरामैन सिर्फ लड़कियों पर फोकस करते हैं, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "भविष्य के स्टार को लोगों की नजरों से बचाना होगा."