Viral: वजन बना बड़ी परेशानी, घर छोड़ा लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जानें इस महिला की मोटिवेशनल कहानी

Viral News: कई बार जिंदगी में हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के रोड आइलैंड की रहने वाली 38 साल की कॉनी स्टोवर्स के साथ. उनका वजन 136 किलोग्राम (300 पाउंड) तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी. खाने और शराब की लत के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और उन्हें लगने लगा कि वे बस जिंदगी काट रही हैं, जी नहीं रही. लेकिन एक दिन आईना देखने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली.

बड़ा फैसला जिसने बदली जिंदगी

कॉनी एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर और एक अच्छा परिवार होने के बावजूद खुश नहीं थीं. एक रात, जब वे स्टोर में काम करके घर लौटीं, तो उन्होंने खुद से सवाल किया, "क्या यही मेरी जिंदगी है?" इस सवाल ने उनकी सोच बदल दी. उन्होंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद का रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया. यह उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया.

रोलर-स्केटिंग से आई जिंदगी में नई ऊर्जा

बिजनेस के दौरान उन्हें रोलर-स्केटिंग में दिलचस्पी हुई और उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया. धीरे-धीरे यह उनका जुनून बन गया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी डाइट पर भी ध्यान दिया और वजन घटाने के लिए पूरी मेहनत की. उनकी मेहनत रंग लाई और उनका वजन लगभग 135 किलो से घटकर 45 किलो कम हो गया.

बेटी बनी सबसे बड़ी ताकत

कॉनी के लिए यह सफर आसान नहीं था. उन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत किया. इस दौरान उनकी बेटी उनका सबसे बड़ा सहारा बनी. बेटी के समर्थन से ही उन्होंने खुद को बदलने की ताकत पाई.

अब दूसरों को कर रहीं प्रेरित

आज कॉनी सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं. उनका मानना है कि एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है. वे अब दुनिया घूम-घूमकर रोलर-स्केटिंग करती हैं और अपने बिजनेस में भी सफलता हासिल कर चुकी हैं. उनका सपना है कि वे लोगों को प्रेरित करें और उन्हें यह सिखाएं कि अगर आप ठान लें, तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं है.