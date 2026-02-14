Advertisement
trendingNow13108937
Hindi Newsजरा हटकेवेलेंटाइन डे का खौफनाक अंत! होटल में प्रेमी से झगड़े के बाद 4th मंजिल से कूदी प्रेमिका, देखें वीडियो

वेलेंटाइन डे का खौफनाक अंत! होटल में प्रेमी से झगड़े के बाद 4th मंजिल से कूदी प्रेमिका, देखें वीडियो

 दिल्ली के एक होटल में 22 साल लड़के के साथ ठहरी 20 साल की लड़की ने बहस के बाद चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फर्श बाजार थाना पुलिस मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेलेंटाइन डे का खौफनाक अंत! होटल में प्रेमी से झगड़े के बाद 4th मंजिल से कूदी प्रेमिका, देखें वीडियो

वेलेंटाइन डे को आमतौर पर प्यार, गुलाब और खुशियों का दिन माना जाता है, लेकिन दिल्ली से सामने आई एक घटना ने इस खास दिन की तस्वीर ही बदल दी. जहां एक तरफ लोग प्यार का जश्न मना रहे थे, वहीं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक होटल से आई खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया. मामूली कहासुनी कैसे एक खौफनाक हादसे में बदल गई, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. यह घटना न सिर्फ रिश्तों में बढ़ते तनाव की कहानी कहती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि गुस्से में लिया गया एक पल का फैसला कितना भारी पड़ सकता है.

 विश्वास नगर होटल में क्या हुआ?

गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में स्थित होटल संतोष रेजिडेंसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय युवती अपने 22 वर्षीय प्रेमी के साथ होटल में ठहरी हुई थी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखा झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर युवती ने होटल की चौथी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया गया, जिसके बाद फार्श बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

 पुलिस का बयान और हालत

दिल्ली पुलिस ने बताया कि युवती को गंभीर हालत में तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसका इलाज जारी है, हालांकि उसकी स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी झगड़े का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. होटल में ठहरे स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके.

 

जांच जारी, वीडियो भी खंगाल रही पुलिस

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे पुलिस ने जांच का हिस्सा बना लिया है. वीडियो में घटना के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों देखी जा रही है. पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के संवेदनशील मामलों में अफवाहें फैलाने से बचें और मानसिक तनाव की स्थिति में मदद जरूर लें.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

DelhiVishwas Nagarsuicide attemptFarsh Bazar police

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा