वेलेंटाइन डे का खौफनाक अंत! होटल में प्रेमी से झगड़े के बाद 4th मंजिल से कूदी प्रेमिका, देखें वीडियो

वेलेंटाइन डे को आमतौर पर प्यार, गुलाब और खुशियों का दिन माना जाता है, लेकिन दिल्ली से सामने आई एक घटना ने इस खास दिन की तस्वीर ही बदल दी. जहां एक तरफ लोग प्यार का जश्न मना रहे थे, वहीं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक होटल से आई खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया. मामूली कहासुनी कैसे एक खौफनाक हादसे में बदल गई, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. यह घटना न सिर्फ रिश्तों में बढ़ते तनाव की कहानी कहती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि गुस्से में लिया गया एक पल का फैसला कितना भारी पड़ सकता है.

विश्वास नगर होटल में क्या हुआ?

गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में स्थित होटल संतोष रेजिडेंसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय युवती अपने 22 वर्षीय प्रेमी के साथ होटल में ठहरी हुई थी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखा झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर युवती ने होटल की चौथी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया गया, जिसके बाद फार्श बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस का बयान और हालत

दिल्ली पुलिस ने बताया कि युवती को गंभीर हालत में तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसका इलाज जारी है, हालांकि उसकी स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी झगड़े का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. होटल में ठहरे स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके.

जांच जारी, वीडियो भी खंगाल रही पुलिस

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे पुलिस ने जांच का हिस्सा बना लिया है. वीडियो में घटना के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों देखी जा रही है. पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के संवेदनशील मामलों में अफवाहें फैलाने से बचें और मानसिक तनाव की स्थिति में मदद जरूर लें.