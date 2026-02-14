वैलेंटाइन डे के मौके पर मुंबई में गुलाब की कमी! फूल मार्केट में उमड़ी कपल्स की भीड़

Rose Shortage in Mumbai: आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे है. हर साल फरवरी में वैलेंटाइन वीक के आखिर में वैलेंटाइन डे आता है. ये दिन मोहब्बत करने वाले प्रेमी जोड़ों और कपल के लिए काफी खास होता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत प्यार भरी यादें बनाते हैं. इस बीच मुंबई के दादर फूल बाजार से चौंकाने वाली खबर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां वैलेंटाइन डे से पहले ही लाल गुलाब की कमी देखने को मिली है. यहां लाल गुलाब खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई. इस दौरान थोक और खुदरा व्यापारियों ने बताया किपुणे के तलेगांव इलाके से बड़ी मात्रा में गुलाब विदेशों में भेजे गए हैं. इसी कारण देश के कई बाजारों में लाल गुलाब की सप्लाई में कमी आई है.

विदेश भेजे गए गुलाब

वैलेंटाइन डे के मौके पर फूल बाजारों में लाल गुलाब की कमी पर व्यापारियों का कहना है कि प्रीमियम क्वालिटी के ज्यादा गुलाब वैलेंटाइन वीक से पहले ही विदेश भेज दिए गए थे. यही कारण है कि मुंबई समेत देश के कई फूल बाजारों में लाल गुलाब की कमी हो गई या स्टॉक खत्म होता नजर आ रहा है.

पिछले साल के आंकड़े

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, महाराष्ट्र के फूल कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में जनवरी से नवंबर के बीच गुलाब का निर्यात करीब 8 प्रतिशत तक बढ़ा है. इस दौरान एक्सपोर्ट करीब 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. जबकि पिछले साल से तुलना करें तो करीब 4 करोड़ ज्यादा है. पिछले साल यह आंकड़ा करीब 46 करोड़ था.

फूलों की पैदावार प्रभावित

जानकारी के अनुसार इस साल किसानों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी है. लंबे समय तक बारिश और कड़ी ठंड के चलते फूलों की फसल प्रभावित हुई है या फूलों की पैदावार प्रभावित हुई है. इतना ही नहीं मौसम की मार के साथ कीट और बीमारियां भी बढ़ी हैं. इससे फसल और भी कम हो गई. किसानों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, जहां एक तरफ मौसम की मार के बार बीमारियां बढ़ीं, वहीं दूसरी ओर खाद, दवाइयों और बिजली की लागत भी ज्यादा रही. इससे किसानों की परेशानी और भी बढ़ गई.

मौसम की मार

ये स्थिति तब बनी जब एक तरफ फूलों का कम पैदावार वहीं दूसरी और ज्यादा निर्यात के चलते मुंबई में कारोबारियों को महंगे दामों पर गुलाब खरीदने पड़े. इसके चलते बाजार में फूलों के दाम बढ़ गए और ऐसे में बढ़ती मांग के चलते प्रेमी जोड़ों और कपल्स को महंगे दामों पर गुलाब खरीदने पड़े.

