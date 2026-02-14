Advertisement
trendingNow13109450
Hindi Newsजरा हटकेवैलेंटाइन डे के मौके पर मुंबई में गुलाब की कमी! फूल मार्केट में उमड़ी कपल्स की भीड़

वैलेंटाइन डे के मौके पर मुंबई में गुलाब की कमी! फूल मार्केट में उमड़ी कपल्स की भीड़

Rose Shortage in Mumbai: वैलेंटाइन डे से पहले ही मुंबई के दादर फूल बाजार में लाल गुलाब की कमी हो गई. व्यापारियों का कहना है कि बड़ी मात्रा में गुलाब विदेश भेजा गया है, इसलिए सप्लाई में कमी आई है. फूल बाजारों में लाल गुलाब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ी है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 14, 2026, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैलेंटाइन डे के मौके पर मुंबई में गुलाब की कमी! फूल मार्केट में उमड़ी कपल्स की भीड़

Rose Shortage in Mumbai: आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे है. हर साल फरवरी में वैलेंटाइन वीक के आखिर में वैलेंटाइन डे आता है. ये दिन मोहब्बत करने वाले प्रेमी जोड़ों और कपल के लिए काफी खास होता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत प्यार भरी यादें बनाते हैं. इस बीच मुंबई के दादर फूल बाजार से चौंकाने वाली खबर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां वैलेंटाइन डे से पहले ही लाल गुलाब की कमी देखने को मिली है. यहां लाल गुलाब खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई. इस दौरान थोक और खुदरा व्यापारियों ने बताया किपुणे के तलेगांव इलाके से बड़ी मात्रा में गुलाब विदेशों में भेजे गए हैं. इसी कारण देश के कई बाजारों में लाल गुलाब की सप्लाई में कमी आई है.

विदेश भेजे गए गुलाब
वैलेंटाइन डे के मौके पर फूल बाजारों में लाल गुलाब की कमी पर व्यापारियों का कहना है कि प्रीमियम क्वालिटी के ज्यादा गुलाब वैलेंटाइन वीक से पहले ही विदेश भेज दिए गए थे. यही कारण है कि मुंबई समेत देश के कई फूल बाजारों में लाल गुलाब की कमी हो गई या स्टॉक खत्म होता नजर आ रहा है.

पिछले साल के आंकड़े
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, महाराष्ट्र के फूल कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में जनवरी से नवंबर के बीच गुलाब का निर्यात करीब 8 प्रतिशत तक बढ़ा है. इस दौरान एक्सपोर्ट करीब 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. जबकि पिछले साल से तुलना करें तो करीब 4 करोड़ ज्यादा है. पिछले साल यह आंकड़ा करीब 46 करोड़ था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रिसेप्शन पार्टी में चोर की फिल्मी एंट्री, मेहमान बनकर आया और स्टेज से ही उड़ा ले गया दुल्हन का बैग

 

फूलों की पैदावार प्रभावित
जानकारी के अनुसार इस साल किसानों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी है. लंबे समय तक बारिश और कड़ी ठंड के चलते फूलों की फसल प्रभावित हुई है या फूलों की पैदावार प्रभावित हुई है. इतना ही नहीं मौसम की मार के साथ कीट और बीमारियां भी बढ़ी हैं. इससे फसल और भी कम हो गई. किसानों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, जहां एक तरफ मौसम की मार के बार बीमारियां बढ़ीं, वहीं दूसरी ओर खाद, दवाइयों और बिजली की लागत भी ज्यादा रही. इससे किसानों की परेशानी और भी बढ़ गई.

मौसम की मार
ये स्थिति तब बनी जब एक तरफ फूलों का कम पैदावार वहीं दूसरी और ज्यादा निर्यात के चलते मुंबई में कारोबारियों को महंगे दामों पर गुलाब खरीदने पड़े. इसके चलते बाजार में फूलों के दाम बढ़ गए और ऐसे में बढ़ती मांग के चलते प्रेमी जोड़ों और कपल्स को महंगे दामों पर गुलाब खरीदने पड़े.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. इस खबर को लिखने में मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारियों की मदद ली गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

valentines dayrose shortagemumbai

Trending news

PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, वीडियो देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, वीडियो देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा के बाद गूगल पर पाक से चला खेल, 'सिंह' कनेक्शन के चलते हुई बालाकोट स्ट्राइक
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा के बाद गूगल पर पाक से चला खेल, 'सिंह' कनेक्शन के चलते हुई बालाकोट स्ट्राइक
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता