Ex के नाम पर पालो 'कॉकरोच' और खिला दो भूखे जानवरों को! इस चिड़ियाघर का अनोखा ऑफर, मिल रहा 'बदले' का सर्टिफिकेट

Valentine’s Day Cockroach Story: वैलेंटाइन डे से पहले दुनिया के कई चिड़ियाघरों ने ऐसा ऑफर निकाला है, जिसे सुनकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. इन जू में लोग अपने एक्स के नाम पर एक मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच गोद ले सकते हैं और उसे मीयरकैट जैसे जानवर को खिलाया भी जा सकता है. इसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि जानवरों की देखभाल के लिए फंड जुटाना भी है.

क्या इस ट्रेंड की शुरुआत पोलैंड से हुई थी?

पोलैंड के ओरिएंटेरियम जू ने साल 2023 में इस अनोखी मुहिम की शुरुआत की थी. इसमें लोग अपने एक्स के नाम पर एक कॉकरोच रख सकते थे और उसे मीयरकैट को खिलाया जाता था. इस साल इसे फिर से लॉन्च किया गया है. जू ने इसे फेसबुक पर ‘अपने एक्स के लिए परफेक्ट गिफ्ट’ बताया और कहा कि इससे लोग बीते रिश्तों को मजाकिया अंदाज में खत्म कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 1500 रुपये की सीट पर 'चप्पल' का कब्जा! वंदे भारत ट्रेन में मां ने काटा ऐसा मजाक, VIDEO देख लोगों ने उठाए सवाल

क्या इसके लिए अलग-अलग पैकेज भी हैं?

टीवीपी वर्ल्ड के मुताबिक, 50 ज्लॉटी यानी करीब 1290 रुपये में लोग एक कॉकरोच को गोद लेकर अपने एक्स के नाम कर सकते हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट पा सकते हैं. 150 ज्लॉटी यानी लगभग 3870 रुपये में उस कॉकरोच को मीयरकैट को खिलाए जाने की फोटो भी मिलती है. वहीं 300 ज्लॉटी यानी करीब 7740 रुपये खर्च करने वाले लोग खुद जाकर उस कॉकरोच को जानवर को खिला सकते हैं.

इस मुहिम पर फेसबुक पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं. किसी यूजर ने लिखा कि क्या कॉकरोच को बचाकर मेरे एक्स को मीयरकैट को खिला सकते हैं. किसी ने कहा कि मीयरकैट तो शायद मेरे एक्स को देखकर भाग जाएगा. यहां तक कि शहर के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट ने भी लिखा कि इंस्टाग्राम पर एक्स को स्टॉक करने के बजाय उन्हें रीसायकल कर दीजिए.

यह भी पढ़ें: पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

कितने लोगों ने अब तक रखा नाम

न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू ने भी ऐसा ही ऑफर निकाला है. उसने कहा कि इस वैलेंटाइन डे अपने खास व्यक्ति या एक्स के नाम पर एक हिसिंग कॉकरोच रखें. जू ने मजाकिया अंदाज में बताया कि नर कॉकरोच प्यार के लिए एक-दूसरे से लड़ते हैं, जो रिश्तों जैसा ही लगता है. इस प्रोग्राम से अब तक करीब 60 हजार कॉकरोच नामित किए जा चुके हैं और लगभग 10 लाख डॉलर जुटाए गए हैं.

अमेरिका के बर्मिंघम जू ने भी न्यूनतम 20 डॉलर में एक्स के नाम पर कॉकरोच रखने का ऑफर दिया है. हर डोनर को डिजिटल सर्टिफिकेट और फैक्ट शीट मिलती है और नाम जू की डिस्प्ले विंडो पर दिखाया जाता है. वैलेंटाइन डे पर यह बोर्ड सार्वजनिक किया जाता है, जिससे साफ है कि यह अजीब लगने वाला ट्रेंड असल में जानवरों के लिए बड़ी मदद बन रहा है.