Advertisement
trendingNow13105551
Hindi Newsजरा हटकेजानवर की पॉटी को दें अपने Ex लवर का नाम! वैलेंटाइन डे पर इस जू की अजीब स्कीम, सर्टिफिकेट भी मिलेगा

जानवर की पॉटी को दें अपने 'Ex लवर' का नाम! वैलेंटाइन डे पर इस जू की अजीब स्कीम, सर्टिफिकेट भी मिलेगा

Valentines Day: वैलेंटाइन डे पर अमेरिका का मैरीलैंड जू एक अनोखी स्कीम लेकर आया है, जहां लोग अपने एक्स के नाम पर जानवरों का गोबर नाम रखकर 5 डॉलर में सर्टिफिकेट पा सकते हैं और साथ ही वाइल्डलाइफ संरक्षण में योगदान भी कर सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जानवर की पॉटी को दें अपने 'Ex लवर' का नाम! वैलेंटाइन डे पर इस जू की अजीब स्कीम, सर्टिफिकेट भी मिलेगा

Valentine’s Day Ex Name Poop: अमेरिका के मैरीलैंड जू ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक अनोखा फंडरेजर शुरू किया है जिसका नाम है "डॉलर्स फॉर डंग". इसके तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ 5 डॉलर (करीब 450 रुपये) दान देकर जानवरों के गोबर के एक ढेर को अपने एक्स पार्टनर के नाम पर रख सकता है. इसके बदले जू की तरफ से एक पीडीएफ सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है, जो इस मजेदार बदले की याद बन जाता है.

पैसा कहां जाता है?

जू ने साफ किया है कि इस स्कीम से मिलने वाला पैसा जानवरों की देखभाल और संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यह फंड मैरीलैंड में मौजूद जानवरों के साथ-साथ दुनिया भर में उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने में मदद करेगा. मैरीलैंड जू में 1,000 से ज्यादा जानवर रहते हैं, जिनमें पनामेनियन गोल्डन फ्रॉग और अफ्रीकन पेंगुइन जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

जू ने क्या कहा?

जू ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह स्कीम वैलेंटाइन डे पर दिल टूटने को हंसी में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है. पोस्ट में कहा गया कि सिर्फ 5 डॉलर में लोग अपने एक्स से मजाकिया अंदाज में बदला ले सकते हैं और साथ ही जानवरों की मदद भी कर सकते हैं. मैरीलैंड जू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शैनन ब्राउन के मुताबिक यह दूसरी बार है जब यह फंडरेजर वैलेंटाइन डे पर चलाया जा रहा है. पिछले साल यह स्कीम इतनी हिट रही कि करीब 10,000 डॉलर तक का दान जुट गया था. लोगों ने अपने सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर भी किए थे.

 

 

दुनिया भर से प्रतिक्रिया कैसी थी?

शैनन ब्राउन ने बताया कि उन्हें 30 से ज्यादा देशों से डोनेशन मिले थे और लगभग हर महाद्वीप से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. उनका कहना है कि यह आइडिया एक लंच टाइम बातचीत से शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते वायरल हो गया. इससे पहले टेनेसी के मेम्फिस जू ने भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी. वहां 10 डॉलर में लोग दो वीडियो में से एक चुन सकते थे, एक रेड पांडा का अंगूर खाते हुए या फिर एक हाथी का गोबर करते हुए मजेदार वीडियो. जू ने कहा था कि यह वीडियो सिर्फ एक्स के लिए नहीं बल्कि परेशान करने वाले पड़ोसी, सास या ऑफिस के किसी झंझटी सहकर्मी के लिए भी भेजा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं?

इस तरह की स्कीम लोगों को अपने दिल का दर्द हल्के-फुल्के अंदाज में निकालने का मौका देती है. साथ ही यह पशु संरक्षण के लिए पैसा जुटाने का एक क्रिएटिव तरीका भी बन गया है, जो हंसी और मदद दोनों को एक साथ जोड़ता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

valentines dayAnimal Poopex lover

Trending news

Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: कांग्रेस MP ने लोकसभा स्पीकर को 'गाली' दी, किरेन रिजिजू का दावा
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: कांग्रेस MP ने लोकसभा स्पीकर को 'गाली' दी, किरेन रिजिजू का दावा
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
supriya Sule
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल