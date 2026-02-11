जानवर की पॉटी को दें अपने 'Ex लवर' का नाम! वैलेंटाइन डे पर इस जू की अजीब स्कीम, सर्टिफिकेट भी मिलेगा

Valentine’s Day Ex Name Poop: अमेरिका के मैरीलैंड जू ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक अनोखा फंडरेजर शुरू किया है जिसका नाम है "डॉलर्स फॉर डंग". इसके तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ 5 डॉलर (करीब 450 रुपये) दान देकर जानवरों के गोबर के एक ढेर को अपने एक्स पार्टनर के नाम पर रख सकता है. इसके बदले जू की तरफ से एक पीडीएफ सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है, जो इस मजेदार बदले की याद बन जाता है.

पैसा कहां जाता है?

जू ने साफ किया है कि इस स्कीम से मिलने वाला पैसा जानवरों की देखभाल और संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यह फंड मैरीलैंड में मौजूद जानवरों के साथ-साथ दुनिया भर में उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने में मदद करेगा. मैरीलैंड जू में 1,000 से ज्यादा जानवर रहते हैं, जिनमें पनामेनियन गोल्डन फ्रॉग और अफ्रीकन पेंगुइन जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं.

जू ने क्या कहा?

जू ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह स्कीम वैलेंटाइन डे पर दिल टूटने को हंसी में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है. पोस्ट में कहा गया कि सिर्फ 5 डॉलर में लोग अपने एक्स से मजाकिया अंदाज में बदला ले सकते हैं और साथ ही जानवरों की मदद भी कर सकते हैं. मैरीलैंड जू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शैनन ब्राउन के मुताबिक यह दूसरी बार है जब यह फंडरेजर वैलेंटाइन डे पर चलाया जा रहा है. पिछले साल यह स्कीम इतनी हिट रही कि करीब 10,000 डॉलर तक का दान जुट गया था. लोगों ने अपने सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर भी किए थे.

दुनिया भर से प्रतिक्रिया कैसी थी?

शैनन ब्राउन ने बताया कि उन्हें 30 से ज्यादा देशों से डोनेशन मिले थे और लगभग हर महाद्वीप से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. उनका कहना है कि यह आइडिया एक लंच टाइम बातचीत से शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते वायरल हो गया. इससे पहले टेनेसी के मेम्फिस जू ने भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी. वहां 10 डॉलर में लोग दो वीडियो में से एक चुन सकते थे, एक रेड पांडा का अंगूर खाते हुए या फिर एक हाथी का गोबर करते हुए मजेदार वीडियो. जू ने कहा था कि यह वीडियो सिर्फ एक्स के लिए नहीं बल्कि परेशान करने वाले पड़ोसी, सास या ऑफिस के किसी झंझटी सहकर्मी के लिए भी भेजा जा सकता है.

लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं?

इस तरह की स्कीम लोगों को अपने दिल का दर्द हल्के-फुल्के अंदाज में निकालने का मौका देती है. साथ ही यह पशु संरक्षण के लिए पैसा जुटाने का एक क्रिएटिव तरीका भी बन गया है, जो हंसी और मदद दोनों को एक साथ जोड़ता है.