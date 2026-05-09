Advertisement
trendingNow13210383
Hindi Newsवायरलव्हेल देख रहे थे लोग, तभी जेट स्की ने मार दी जोरदार टक्कर! खौफनाक हादसा देख दहल जाएगा दिल

व्हेल देख रहे थे लोग, तभी जेट स्की ने मार दी जोरदार टक्कर! खौफनाक हादसा देख दहल जाएगा दिल

Jet Ski Collides With Grey Whale: कनाडा के वैंकूवर में स्टेनली पार्क के पास समुद्र का नजारा देख रहे पर्यटकों के लिए उस समय एक यादगार पल खौफ में बदल गया, जब एक लापरवाही भरे स्टंट के कारण एक बेजुबान व्हेल को भारी नुकसान उठाना पड़ा. एक जेट स्की सवार ने अपनी तेज रफ्तार मशीन से सीधे एक विशाल ग्रे व्हेल (Grey Whale) को टक्कर मार दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: X/@CollinRugg
Image credit: X/@CollinRugg

Jet Ski Collides With Grey Whale: कनाडा के वैंकूवर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. यहां समुद्र में घूम रहे पर्यटकों के सामने अचानक एक विशाल ग्रे व्हेल आ गई और कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार से जा रही एक जेट स्की सीधे व्हेल से टकरा गई. यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए.

यह घटना वैंकूवर के मशहूर स्टेनली पार्क के पास समुद्र में हुई. उस समय कई लोग व्हेल देखने के लिए बोट पर मौजूद थे. तभी पानी के बीच एक बड़ी ग्रे व्हेल दिखाई दी. लोग उसका वीडियो बनाने लगे, लेकिन तभी अचानक तेज रफ्तार से आती जेट स्की व्हेल के बेहद करीब पहुंच गई.

कुछ सेकंड में बदल गया पूरा माहौल

The Nightly की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में सबकुछ सामान्य लग रहा था. लोग समुद्र में व्हेल को देखकर खुश हो रहे थे. लेकिन अचानक जेट स्की चालक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे व्हेल से जा टकराया. टक्कर इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग चीख पड़े. कई लोगों को लगा कि शायद व्हेल घायल हो गई होगी या जेट स्की सवार समुद्र में गिर जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद बोट चालक और दूसरे लोग तुरंत स्थिति समझने की कोशिश करने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- चलती गाड़ी से दूल्हे ने अनजान विदेशियों को दिया शादी का कार्ड, दरियादिली ने जीता दिल

व्हेल को देखने पहुंचे थे पर्यटक

आपको बता दें कि वैंकूवर के आसपास के समुद्री इलाकों में अक्सर व्हेल दिखाई देती हैं. यही वजह है कि यहां बड़ी संख्या में पर्यटक व्हेल वॉचिंग के लिए पहुंचते हैं. लोग बोट और छोटे जहाजों से समुद्र में जाकर इन विशाल जीवों को करीब से देखने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी देते रहते हैं कि समुद्री जीवों के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है. खासकर तेज रफ्तार वाली जेट स्की और बोट से दूरी बनाए रखना जरूरी माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि व्हेल आमतौर पर शांत रहती हैं, लेकिन अगर कोई वाहन अचानक उनके बेहद करीब पहुंच जाए तो हादसा हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई. कई लोगों ने कहा कि समुद्री जीवों के साथ इस तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि इंसान अपनी मस्ती के लिए जानवरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि व्हेल देखने का मतलब यह नहीं कि उनके बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाओ. कई लोगों ने जेट स्की चालक की आलोचना करते हुए कहा कि समुद्र में स्पीड और रोमांच के चक्कर में लोग नियम भूल जाते हैं.

एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

समुद्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हेल जैसे बड़े जीव कई बार पानी की सतह पर अचानक आ जाते हैं. ऐसे में अगर कोई तेज रफ्तार वाहन पास हो, तो टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में व्हेल देखने के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. कई देशों में इसके लिए खास नियम भी बनाए गए हैं, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान ना पहुंचे. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि व्हेल को कोई गंभीर चोट पहुंची या नहीं.

वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि समुद्र में ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर टक्कर थोड़ी और तेज होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं कई लोग व्हेल की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. समुद्र में विशाल व्हेल को करीब से देखना लोगों के लिए रोमांचक अनुभव जरूर होता है, लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिला रही है कि जंगली जीवों के इलाके में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें:- 2 साल तक कैसे दौड़ता-फिरता रहा बिना सिर वाला मुर्गा? डॉक्टर ने ऐसे सुलझाई गुत्थी

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Grey whaleVancouverjet ski Vancouver

Trending news

800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
Ancient Shiv Mandir
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
BJP MLA Suvendu Adhikari
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
iran
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
Tamil Nadu Election results
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
Vijay
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
Odisha
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
Tamil Nadu
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
Assembly Election 2026
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी
n s raja subramani
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी