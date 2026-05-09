व्हेल देख रहे थे लोग, तभी जेट स्की ने मार दी जोरदार टक्कर! खौफनाक हादसा देख दहल जाएगा दिल

Jet Ski Collides With Grey Whale: कनाडा के वैंकूवर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. यहां समुद्र में घूम रहे पर्यटकों के सामने अचानक एक विशाल ग्रे व्हेल आ गई और कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार से जा रही एक जेट स्की सीधे व्हेल से टकरा गई. यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए.

यह घटना वैंकूवर के मशहूर स्टेनली पार्क के पास समुद्र में हुई. उस समय कई लोग व्हेल देखने के लिए बोट पर मौजूद थे. तभी पानी के बीच एक बड़ी ग्रे व्हेल दिखाई दी. लोग उसका वीडियो बनाने लगे, लेकिन तभी अचानक तेज रफ्तार से आती जेट स्की व्हेल के बेहद करीब पहुंच गई.

कुछ सेकंड में बदल गया पूरा माहौल

The Nightly की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में सबकुछ सामान्य लग रहा था. लोग समुद्र में व्हेल को देखकर खुश हो रहे थे. लेकिन अचानक जेट स्की चालक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे व्हेल से जा टकराया. टक्कर इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग चीख पड़े. कई लोगों को लगा कि शायद व्हेल घायल हो गई होगी या जेट स्की सवार समुद्र में गिर जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद बोट चालक और दूसरे लोग तुरंत स्थिति समझने की कोशिश करने लगे.

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व्हेल को देखने पहुंचे थे पर्यटक

आपको बता दें कि वैंकूवर के आसपास के समुद्री इलाकों में अक्सर व्हेल दिखाई देती हैं. यही वजह है कि यहां बड़ी संख्या में पर्यटक व्हेल वॉचिंग के लिए पहुंचते हैं. लोग बोट और छोटे जहाजों से समुद्र में जाकर इन विशाल जीवों को करीब से देखने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी देते रहते हैं कि समुद्री जीवों के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है. खासकर तेज रफ्तार वाली जेट स्की और बोट से दूरी बनाए रखना जरूरी माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि व्हेल आमतौर पर शांत रहती हैं, लेकिन अगर कोई वाहन अचानक उनके बेहद करीब पहुंच जाए तो हादसा हो सकता है.

Man on a jet ski goes flying after accidentally colliding with a gray whale that came to the surface in Vancouver Canada Royal Canadian Marine Search and Rescue transported the man to a hospital in serious but stable condition The jet skier said that he had no idea pic.twitter.com/WXcHudNNyS Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई. कई लोगों ने कहा कि समुद्री जीवों के साथ इस तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि इंसान अपनी मस्ती के लिए जानवरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि व्हेल देखने का मतलब यह नहीं कि उनके बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाओ. कई लोगों ने जेट स्की चालक की आलोचना करते हुए कहा कि समुद्र में स्पीड और रोमांच के चक्कर में लोग नियम भूल जाते हैं.

एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

समुद्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हेल जैसे बड़े जीव कई बार पानी की सतह पर अचानक आ जाते हैं. ऐसे में अगर कोई तेज रफ्तार वाहन पास हो, तो टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में व्हेल देखने के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. कई देशों में इसके लिए खास नियम भी बनाए गए हैं, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान ना पहुंचे. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि व्हेल को कोई गंभीर चोट पहुंची या नहीं.

वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि समुद्र में ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर टक्कर थोड़ी और तेज होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं कई लोग व्हेल की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. समुद्र में विशाल व्हेल को करीब से देखना लोगों के लिए रोमांचक अनुभव जरूर होता है, लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिला रही है कि जंगली जीवों के इलाके में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है.

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