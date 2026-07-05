/पानी से लबालब भरे ट्रैक को चीरती हुई दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO वायरल

वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय देना शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने मुश्किल हालात में भी अपनी क्षमता दिखाई है. उनका कहना था कि आधुनिक ट्रेनें ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होती हैं. वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई कि अगर ट्रैक पर इतना पानी जमा हो जाए, तो यह रेलवे नेटवर्क के लिए खतरे की घंटी है. उनका कहना था कि ट्रेन की मजबूती अपनी जगह है, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है.