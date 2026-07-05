/पानी से लबालब भरे ट्रैक को चीरती हुई दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO वायरल

मुंबई में मानसून हर साल लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है. बारिश होते ही कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेनों की देरी जैसी खबरें आम हो जाती हैं. लेकिन इस बार मुंबई की बारिश के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
वायरल क्लिप में वंदे भारत एक्सप्रेस पानी से भरे रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से गुजरती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई के कांजुर मार्ग के पास का है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर काफी पानी जमा हो गया था. इसके बावजूद वंदे भारत एक्सप्रेस बिना रुके अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ती नजर आई.
वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है. जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस उस हिस्से में पहुंचती है, उसके आगे बढ़ने से चारों ओर पानी उछलने लगता है. देखने वालों को ऐसा लगता है, जैसे ट्रेन किसी नदी के बीच से गुजर रही हो. ट्रेन की रफ्तार और उसका संतुलन देखकर कई लोग हैरान रह गए. कुछ लोगों ने इसे भारतीय रेलवे की आधुनिक तकनीक का उदाहरण बताया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर ट्रैक पर इतना पानी जमा होने की नौबत क्यों आई.
Vande Bharat slices through Mumbai’s flooded tracks!
A stunning video of the Vande Bharat Express powering through heavily waterlogged railway tracks near Kanjur Marg has gone viral as relentless monsoon rains continue to lash Mumbai. pic.twitter.com/fciywEJ7yf
— Sanjay Deka (@SanjayDekaFLJ) July 4, 2026
वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय देना शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने मुश्किल हालात में भी अपनी क्षमता दिखाई है. उनका कहना था कि आधुनिक ट्रेनें ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होती हैं. वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई कि अगर ट्रैक पर इतना पानी जमा हो जाए, तो यह रेलवे नेटवर्क के लिए खतरे की घंटी है. उनका कहना था कि ट्रेन की मजबूती अपनी जगह है, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है.
पिछले कुछ दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है. कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गईं, वहीं कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई. मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका था. बारिश का असर रेलवे ट्रैक पर भी देखने को मिला. कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई. हालांकि, वायरल वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते देखा गया.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधुनिक ट्रेनों को कई तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है. फिर भी किसी भी ट्रेन के लिए लंबे समय तक पानी से भरे ट्रैक पर चलना सामान्य स्थिति नहीं माना जाता. यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आए. एक तरफ लोग वंदे भारत की तकनीक और मजबूती की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में हर साल होने वाले जलभराव को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सिर्फ एक ट्रेन का नहीं, बल्कि मुंबई के मानसून की हकीकत भी दिखा रहा है. एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ती दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. फिलहाल यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे भारतीय रेलवे की उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी तस्वीरें भविष्य में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और रेलवे सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत का संकेत हैं.
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