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पानी से लबालब भरे ट्रैक को चीरती हुई दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO वायरल

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन पानी से भरे रेलवे ट्रैक पर बिना रुके आगे बढ़ती नजर आती है. इस नजारे ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:27 PM IST
पानी से लबालब भरे ट्रैक को चीरती हुई दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: X/@SanjayDekaFLJSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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