Advertisement
trendingNow13084436
Hindi Newsजरा हटकेVande Bharat को रुकवा कर रहेंगे... रील के चक्कर में मौत का खेल; ट्रैक पर बिछाई लकड़ियां, बाल-बाल बची सैकड़ों पैसेंजर की जान

Vande Bharat को रुकवा कर रहेंगे... रील के चक्कर में मौत का खेल; ट्रैक पर बिछाई लकड़ियां, बाल-बाल बची सैकड़ों पैसेंजर की जान

Vande Bharat Viral Video: सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के चक्कर में युवकों ने वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ियां रखकर सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डाल दी. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की, क्योंकि कानून के तहत यह गंभीर और दंडनीय अपराध है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vande Bharat को रुकवा कर रहेंगे... रील के चक्कर में मौत का खेल; ट्रैक पर बिछाई लकड़ियां, बाल-बाल बची सैकड़ों पैसेंजर की जान

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग अब हदें पार करने लगे हैं. लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में कभी चलती गाड़ी की छत पर डांस, तो कभी रेलवे ट्रैक पर स्टंट. ऐसा ही एक खतरनाक मामला वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हाई-स्पीड ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ियां रख कर वंदे भारत ट्रेन रोक दी. सोचिए, अगर ट्रेन समय पर ब्रेक नहीं ले पाती तो क्या होता? सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी. यह घटना न सिर्फ लापरवाही दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सोशल मीडिया की दीवानगी अब जानलेवा बनती जा रही है.

ट्रैक पर लकड़ियां, कैमरा ऑन और ठहाके

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक रेलवे ट्रैक पर बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे रख रहे हैं. कैमरा ऑन है और युवक हंसते हुए कहते हैं, “वंदे भारत रुकवा दिए.” वीडियो के अगले सीन में ट्रेन दूर सुनसान इलाके में रुकी नजर आती है. ट्रेन में मौजूद एक पुलिस कॉन्स्टेबल युवकों से पूछताछ करता है और सोचता है कि वे ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर युवक जवाब देते हैं, “नहीं, हम घुस नहीं रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे.” यह सुनकर हर कोई हैरान है कि सिर्फ एक रील के लिए इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोशल मीडिया पर फुटा लोगों का गुस्सा

यह वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर होते ही वायरल हो गया. यूजर्स ने रेलवे अधिकारियों और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, “रील के लिए वंदे भारत रोकना और यात्रियों की जान खतरे में डालना आतंकवाद जैसा है.” किसी ने इसे “पैथेटिक” यानी बेहद शर्मनाक हरकत बताया. कई लोगों ने मांग की कि इन युवकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) तक लगाया जाए. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि यह सिर्फ शरारत है या गंभीर अपराध, क्योंकि ऐसी हरकत से बड़ा हादसा हो सकता था.

 

कानून क्या कहता है? जानलेवा मजाक की भारी सजा

रेलवे कानून के तहत ऐसी हरकत बेहद गंभीर अपराध है. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 150 के अनुसार अगर कोई जानबूझकर ट्रेन के रास्ते में बाधा डालता है, जैसे पत्थर या लकड़ी रखना, तो उसे उम्रकैद या 10 साल तक की सजा हो सकती है. पहली बार अपराध करने पर भी कम से कम 3 साल की जेल तय है. धारा 174 के तहत ट्रेन रोकने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा ट्रैक पर घुसना भी अपराध है, जिसमें 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है. यानी यह ‘रील’ नहीं, सीधा अपराध है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

vande bharatvande bharat viral videoviral video

Trending news

आज की झांकियों से बिल्कुल उलट था पहला गणतंत्र दिवस, संविधान और सेना थी शान
first republic day
आज की झांकियों से बिल्कुल उलट था पहला गणतंत्र दिवस, संविधान और सेना थी शान
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई