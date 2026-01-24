Vande Bharat को रुकवा कर रहेंगे... रील के चक्कर में मौत का खेल; ट्रैक पर बिछाई लकड़ियां, बाल-बाल बची सैकड़ों पैसेंजर की जान

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग अब हदें पार करने लगे हैं. लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में कभी चलती गाड़ी की छत पर डांस, तो कभी रेलवे ट्रैक पर स्टंट. ऐसा ही एक खतरनाक मामला वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हाई-स्पीड ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ियां रख कर वंदे भारत ट्रेन रोक दी. सोचिए, अगर ट्रेन समय पर ब्रेक नहीं ले पाती तो क्या होता? सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी. यह घटना न सिर्फ लापरवाही दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सोशल मीडिया की दीवानगी अब जानलेवा बनती जा रही है.

ट्रैक पर लकड़ियां, कैमरा ऑन और ठहाके

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक रेलवे ट्रैक पर बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे रख रहे हैं. कैमरा ऑन है और युवक हंसते हुए कहते हैं, “वंदे भारत रुकवा दिए.” वीडियो के अगले सीन में ट्रेन दूर सुनसान इलाके में रुकी नजर आती है. ट्रेन में मौजूद एक पुलिस कॉन्स्टेबल युवकों से पूछताछ करता है और सोचता है कि वे ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर युवक जवाब देते हैं, “नहीं, हम घुस नहीं रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे.” यह सुनकर हर कोई हैरान है कि सिर्फ एक रील के लिए इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है.

सोशल मीडिया पर फुटा लोगों का गुस्सा

यह वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर होते ही वायरल हो गया. यूजर्स ने रेलवे अधिकारियों और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, “रील के लिए वंदे भारत रोकना और यात्रियों की जान खतरे में डालना आतंकवाद जैसा है.” किसी ने इसे “पैथेटिक” यानी बेहद शर्मनाक हरकत बताया. कई लोगों ने मांग की कि इन युवकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) तक लगाया जाए. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि यह सिर्फ शरारत है या गंभीर अपराध, क्योंकि ऐसी हरकत से बड़ा हादसा हो सकता था.

कानून क्या कहता है? जानलेवा मजाक की भारी सजा

रेलवे कानून के तहत ऐसी हरकत बेहद गंभीर अपराध है. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 150 के अनुसार अगर कोई जानबूझकर ट्रेन के रास्ते में बाधा डालता है, जैसे पत्थर या लकड़ी रखना, तो उसे उम्रकैद या 10 साल तक की सजा हो सकती है. पहली बार अपराध करने पर भी कम से कम 3 साल की जेल तय है. धारा 174 के तहत ट्रेन रोकने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा ट्रैक पर घुसना भी अपराध है, जिसमें 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है. यानी यह ‘रील’ नहीं, सीधा अपराध है.