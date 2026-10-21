/ट्रेन में ऐसा आराम, युवक रह गया हैरान: वंदे भारत स्लीपर की सुविधाओं और सफाई ने जीता दिल; चीन की बुलेट ट्रेन पर कही ये बात

सफर के दौरान देबाजीत ने ट्रेन में मिलने वाले खाने की भी जानकारी दी. उनके अनुसार, ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्रियों को पानी की बोतल दी गई. इसके बाद रात के खाने का इंतजाम भी था. उन्होंने बताया कि रात करीब 8 बजे खाना मिला. इसमें शाकाहारी और मांसाहारी ऑप्शन मौजूद थे. देबाजीत ने नॉनवेज खाना चुना और वीडियो में अपने खाने का अनुभव भी दिखाया. लंबी दूरी की यात्रा में खाने की सुविधा काफी काम आती है. यात्रियों को हर बार स्टेशन पर उतरकर कुछ खरीदने या अपने साथ खाना लेकर चलने की चिंता नहीं करनी पड़ती. खासकर रात के सफर में समय पर खाना मिलना सुविधाजनक रहता है. हालांकि, खाने का स्वाद हर व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है. देबाजीत को जो चीज पसंद आई, जरूरी नहीं कि सभी यात्रियों की राय भी वैसी ही हो.