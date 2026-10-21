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ट्रेन में ऐसा आराम, युवक रह गया हैरान: वंदे भारत स्लीपर की सुविधाओं और सफाई ने जीता दिल; चीन की बुलेट ट्रेन पर कही ये बात

ट्रेन में लंबा सफर हो तो साफ वॉशरूम, अच्छा खाना और आरामदायक बर्थ मिल जाए, इससे बेहतर क्या होगा. ट्रैवल क्रिएटर देबाजीत दास ने हावड़ा से कामाख्या तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर किया तो कुछ सुविधाओं ने उनका ध्यान खींच लिया. उन्होंने अपने सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें ट्रेन के अंदर की झलक दिखाई. साफ-सफाई और खाने की तारीफ करते हुए उन्होंने इसकी तुलना...

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 21, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 08:00 AM IST
ट्रेन में ऐसा आराम, युवक रह गया हैरान: वंदे भारत स्लीपर की सुविधाओं और सफाई ने जीता दिल; चीन की बुलेट ट्रेन पर कही ये बात
Image Credit: Image credit: instagram/@nitin_vlogs_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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