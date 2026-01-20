हम नहीं सुधरेंगे... उद्घाटन होते ही वंदे भारत बनी 'कचरा डिब्बा', Viral Video देख खौल जाएगा खून!

Indian Railways Cleanliness: भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का उद्घाटन एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा था. यह ट्रेन आधुनिक डिजाइन, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का प्रतीक है. लेकिन उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद सामने आया एक वीडियो सारी चर्चा का रुख बदल गया. लोगों की नजर ट्रेन की तकनीक से ज्यादा यात्रियों के व्यवहार पर टिक गई.

वीडियो में ऐसा क्या दिखा?

मालदा के पास एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ट्रेन के कोच के अंदर प्लास्टिक के पैकेट, डिस्पोजेबल चम्मच और खाने का कचरा बिखरा हुआ नजर आया. यह सब ट्रेन की पहली ही यात्रा के दौरान देखा गया. नई-नवेली हाईटेक ट्रेन की यह हालत देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. यह वीडियो एक्स पर “आप जरा सिविक सेंस देखिए” कैप्शन के साथ शेयर किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते यह वायरल हो गया. कई यूजर्स ने निराशा जताई और कहा कि अगर नागरिक अनुशासन नहीं होगा, तो दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी. कुछ लोगों ने इसे सिस्टम से ज्यादा समाज की समस्या बताया.

रेलवे प्रशासन ने इस पर क्या कहा?

भारतीय रेलवे ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा कि रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी साफ-सफाई हर नागरिक की जिम्मेदारी है. अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वंदे भारत ट्रेनों में ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ तैनात रहता है, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत सफाई करता है. एक यूजर ने साफ शब्दों में लिखा कि सिविक सेंस के बिना वंदे भारत, लग्जरी एयरपोर्ट और चौड़ी सड़कें भी संभालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सही व्यवहार की शिक्षा बचपन से अनिवार्य होनी चाहिए, वरना यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी.

People litter on vande bharat Sleeper train within hours of its inaugural run. Just see the civic sense pic.twitter.com/cCcvbJJWoL — Indian Infra Report (@Indianinfoguide) January 18, 2026

'एलकेजी से सिखाया जाना चाहिए सिविक सेंस'

कुछ यूजर्स ने जापान और यूरोपीय देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि एलकेजी से ही सिविक सेंस की क्लास शुरू करनी चाहिए. उनका मानना है कि कानून और जुर्माने से ज्यादा जरूरी सोच में बदलाव है, जो केवल शिक्षा से आ सकता है. वंदे भारत स्लीपर इस सीरीज की पहली स्लीपर ट्रेन है, जो हावड़ा से कामाख्या तक 958 किलोमीटर का सफर तय करेगी. इसे लंबी दूरी की रात की यात्राओं के लिए तेज, सुरक्षित और आरामदायक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, हावड़ा से कामाख्या तक थर्ड एसी का किराया 2,299 रुपये तय किया गया है.