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Hindi Newsजरा हटकेहाथ जोड़ते ही लग गए वंदे भारत के ब्रेक, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, लोग बोले- ट्रेन है या...

हाथ जोड़ते ही लग गए 'वंदे भारत' के ब्रेक, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, लोग बोले- ट्रेन है या...

Vande Bharat Viral Video: सोशल मीडिया पर वंदे भारत का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसने इंटरनेट पर टाइम को लेकर बहस छेड़ दी है. वीडियो में दिखता है कि लेट होने के बाद महिला ने हाथ जोड़े और ट्रेन धीमी गई. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:04 PM IST
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हाथ जोड़ने के बाद धीमी होती वंदे भारत. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @ggganeshh
हाथ जोड़ने के बाद धीमी होती वंदे भारत. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @ggganeshh

Viral Video: सोशल मीडिया पर वंदे भारत को लेकर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं जानवर से टकराकर इंजन के आगे का हिस्सा टूट जाता है तो कभी यात्री खाने को लेकर शिकायत करते नजर आते हैं. इस बार ट्रेन के आमने हाथ जोड़ने पर ब्रेक लगने का मामला सामने आया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ने ट्रेन के आगे हाथ जोड़े और ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर नई बहस खड़ी हो गई.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वंदे भारत प्लेटफॉर्म से खिसक रही है. दो महिलाएं ट्रेन पकड़ने में 1 मिनट लेट हो गई. जैसे ही वंदे भारत प्लेटफॉर्म  से रवाना हो रही है तभी लेट हो चुकी महिला ट्रेन के आगे हाथ जोड़कर रोकने की गुहार लगाती है. महिला दोनों हाथ जोड़कर लोको पायलट से 'प्लीज-प्लीज' करने लगती है. हैरानी तब होती है कि एक महिला के हाथ जोड़ने पर ट्रेन धीमी हो जाती है और महिला अपना सामान लेकर ट्रेन की और दौड़ती नजर आती है. हालांकि ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले वीडियो खत्म हो जाता है जिससे ये साफ नहीं होता कि महिला ने ट्रेन पकड़ी या नहीं. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने ट्रेन के समय को लेकर गंभीर सवाल करने शुरू कर दिए.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ggganeshh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए जानते इस मुद्दे पर लोगों ने क्या लिखा.

यह भी पढ़ें: 'भैया आपकी शादी नहीं हुई?' लड़की के सवाल पर Rapido ड्राइवर ने दिया ऐसा जवाब, हो गई बोलती बंद

क्या बोले यूजर्स?

एक एक्स यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "अगर ट्रेन समय पर है और समय से रवाना होती है, तो उसे देर से आने वालों के लिए क्यों रुकना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "ज्यादातर भारतीयों को समय की कदर नहीं है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस वीडियो से सीखना चाहिए कि ट्रेन, बस या फ्लाइट कभी आपके लिए नहीं रुकती. हमेशा घर से समय से निकलें. इसमें गलती इस परिवार की है लेट क्यों आए?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "हाथ जोड़ने की नौबत न आए इसके लिए निर्धारित समय पर प्लेटफार्म तक पहुंचना चाहिए. दूसरा, आपातकालीन स्थिति में 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकनी भी चाहिए. मगर, ये एक रूटीन भी नहीं बनाना चाहिए." एक यूजर ने गुस्सा करते हुए लिखा, "ट्रेन है या टेक्सी, हाथ देते ही रुक जाती है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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