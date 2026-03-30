हाथ जोड़ते ही लग गए 'वंदे भारत' के ब्रेक, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, लोग बोले- ट्रेन है या...

Viral Video: सोशल मीडिया पर वंदे भारत को लेकर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं जानवर से टकराकर इंजन के आगे का हिस्सा टूट जाता है तो कभी यात्री खाने को लेकर शिकायत करते नजर आते हैं. इस बार ट्रेन के आमने हाथ जोड़ने पर ब्रेक लगने का मामला सामने आया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ने ट्रेन के आगे हाथ जोड़े और ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर नई बहस खड़ी हो गई.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वंदे भारत प्लेटफॉर्म से खिसक रही है. दो महिलाएं ट्रेन पकड़ने में 1 मिनट लेट हो गई. जैसे ही वंदे भारत प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही है तभी लेट हो चुकी महिला ट्रेन के आगे हाथ जोड़कर रोकने की गुहार लगाती है. महिला दोनों हाथ जोड़कर लोको पायलट से 'प्लीज-प्लीज' करने लगती है. हैरानी तब होती है कि एक महिला के हाथ जोड़ने पर ट्रेन धीमी हो जाती है और महिला अपना सामान लेकर ट्रेन की और दौड़ती नजर आती है. हालांकि ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले वीडियो खत्म हो जाता है जिससे ये साफ नहीं होता कि महिला ने ट्रेन पकड़ी या नहीं. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने ट्रेन के समय को लेकर गंभीर सवाल करने शुरू कर दिए.

A woman begs a Vande Bharat pilot to stop the train, and he seems to stop it too Add Zee News as a Preferred Source Amazing pic.twitter.com/oVgWVYrw3o (@ggganeshh) March 30, 2026

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ggganeshh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए जानते इस मुद्दे पर लोगों ने क्या लिखा.

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क्या बोले यूजर्स?

एक एक्स यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "अगर ट्रेन समय पर है और समय से रवाना होती है, तो उसे देर से आने वालों के लिए क्यों रुकना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "ज्यादातर भारतीयों को समय की कदर नहीं है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इस वीडियो से सीखना चाहिए कि ट्रेन, बस या फ्लाइट कभी आपके लिए नहीं रुकती. हमेशा घर से समय से निकलें. इसमें गलती इस परिवार की है लेट क्यों आए?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "हाथ जोड़ने की नौबत न आए इसके लिए निर्धारित समय पर प्लेटफार्म तक पहुंचना चाहिए. दूसरा, आपातकालीन स्थिति में 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकनी भी चाहिए. मगर, ये एक रूटीन भी नहीं बनाना चाहिए." एक यूजर ने गुस्सा करते हुए लिखा, "ट्रेन है या टेक्सी, हाथ देते ही रुक जाती है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.