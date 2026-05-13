Vande Bharat में टिकट ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया TTE, खुद पैसेंजर ने किया स्टिंग ऑपरेशन! रेलवे ने क्या कहा?

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Indian Railways: भारतीय रेलवे की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक TTE को नियमों की धज्जियां उड़ाना भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें टिकट चेकर यात्री के साथ टिकट के दाम को लेकर 'मोलभाव' करता नजर आ रहा है. जैसे ही यह वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, हड़कंप मच गया और रेलवे ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोषी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है.
क्या है पूरा वायरल वीडियो?
दरअसल, यह पूरी घटना एक्स पर शेयर किए गए एक क्लिप से शुरू हुई. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक TTE यात्री से बात कर रहा है. यात्री को वंदे भारत में सफर करना था जिसका आधिकारिक किराया लगभग 700 रुपये बताया जा रहा है. लेकिन TTE साहब ने यहां अपना अलग ही गणित लगा दिया. उन्होंने यात्री को ऑफर दिया कि वह केवल 380 रुपये में उसे सीट दिला सकते हैं. वीडियो में वह खुद स्वीकार करते दिख रहे हैं कि यह अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वह सौदेबाजी जारी रखते हैं.
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दानापुर रेल मंडल की सख्त कार्रवाई
वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने 'रेलवे सेवा' और 'DRM दानापुर' को टैग करना शुरू कर दिया. जनता के गुस्से और भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने देरी नहीं की. दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित TTE को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. अब इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या यह पहली बार था या यह खेल लंबे समय से चल रहा था.
Vande Bharat ₹750 ticket was being arranged by the TTE for just ₹380
This guy records it and made it viral pic.twitter.com/hjHH35rPAC
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 12, 2026
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस घटना ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. जहां एक तरफ लोग रेलवे में बढ़ते भ्रष्टाचार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह पुराने रेलवे वाले 'जुगाड़' के दिन याद दिलाता है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि TTE साहब तो बस यात्री की 'मदद' कर रहे थे. हालांकि, ज्यादातर लोगों का मानना है कि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में इस तरह की पारदर्शिता की कमी रेलवे की छवि खराब करती है.
— RailwaySeva (@RailwaySeva) May 12, 2026
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रेलवे के सख्त नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, TTE के पास खाली सीटों को वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अलॉट करने का अधिकार होता है, लेकिन इसकी एक तय प्रक्रिया और रसीद होती है. बिना रसीद के या आधिकारिक किराए से कम पैसे लेकर सीट देना एक गंभीर अपराध और कदाचार की श्रेणी में आता है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ऑनबोर्ड टिकट जारी करने में किसी भी तरह की अनियमिता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.