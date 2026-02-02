1500 रुपये की सीट पर 'चप्पल' का कब्जा! वंदे भारत ट्रेन में मां ने काटा ऐसा मजाक, VIDEO देख लोगों ने उठाए सवाल

Trending Photos
Vande Bharat Kids Slipper: वंदे भारत एक्सप्रेस के भीतर शूट किया गया एक हल्का-फुल्का लेकिन तीखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला यह दिखाती है कि उसने अपने छोटे बेटे के लिए करीब 1500 रुपये में सीट बुक कराई, लेकिन बच्चा मां या पिता की गोद में बैठा है और उसकी रिजर्व्ड सीट पर एक जोड़ी चप्पल आराम से रखी हुई है. महिला इस पूरे सीन को मजाकिया अंदाज में दिखाते हुए कहती है कि बच्चे की जगह चप्पल प्रीमियम सफर का मजा ले रही है, जो अपने आप में एक व्यंग्यात्मक तस्वीर बन जाती है.
1500 खर्च, घूम रही बेटे की चप्पल?
महिला बताती है कि उनका सफर सात से आठ घंटे का है और हर बड़े यात्री के लिए उन्होंने 1500 से 1700 रुपये तक का किराया दिया है. वह कैमरे की तरफ चप्पल दिखाते हुए कहती है कि 100 रुपये की चप्पल उस सीट पर बैठी है, जबकि उनका बच्चा गोद में सफर कर रहा है. उसका लहजा पूरी तरह व्यंग्यात्मक है, लेकिन यही व्यंग्य कुछ लोगों को चुभ गया और कुछ को हंसी में ले जाने वाला लगा.
"हम वंदे भारत में है। हमने तीन सीट बुक किए थे। एक मेरे हसबेंड का। एक मेरे बच्चे का और एक मेरा। मेरे बच्चे की सीट पर बच्चा नहीं बैठा, मेरे बच्चे की चप्पल जा रही है। 7 से 8 घंटे का सफर है और मेरा बच्चा औकात में है...चप्पल 100 रुपए की है।" pic.twitter.com/k2GtaBg1qT
— Arvind Sharma (@sarviind) February 1, 2026
पोस्ट पर लोगों ने कैसे रिएक्शन दिए?
वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है और कमेंट सेक्शन किसी मिनी संसद जैसा बन गया है. कुछ लोग इसे मजेदार बताते हुए लिख रहे हैं कि चप्पल का सफर यादगार हो गया, क्योंकि वह वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन की सीट का मजा ले रही है. वहीं कई यूजर्स ने महिला को जरूरत से ज्यादा शिकायत करने वाला बताते हुए कहा कि बच्चे को सीट देने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, फिर वीडियो बनाकर सिस्टम पर तंज क्यों.
कई कमेंट्स में यह सवाल भी उठा कि जब बच्चा पांच साल से कम है तो उसके लिए सीट लेना माता-पिता की अपनी सुविधा का फैसला है. ऐसे में अगर बच्चा गोद में बैठना चाहता है तो रेलवे या सिस्टम को दोष देना सही नहीं. कुछ लोगों ने यहां तक लिखा कि यह कंटेंट गैरजरूरी और बचकाना है, जो सिर्फ व्यूज के लिए बनाया गया है.
सोशल मीडिया पर खूब उड़ा मजाक
कुछ यूजर्स ने इसे पूरी तरह सटायर के तौर पर लिया और बेहद मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा कि चप्पल ने पूरी ‘रईसी’ दिखा दी, तो किसी ने मजाक में कहा कि अब राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री से चप्पल को सम्मानित करने की सिफारिश की जानी चाहिए. इस तरह के व्यंग्यात्मक रिएक्शन्स ने वीडियो की पहुंच और ज्यादा बढ़ा दी और यह सिर्फ एक फैमिली ट्रैवल क्लिप से एक सोशल मीडिया तमाशा बन गया.