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चेहरे पर नटखट मुस्कान और चमकती आंखें... वापी के 'क्यूट बप्पा' ने जीता भक्तों का दिल, पंडाल में उमड़ी भारी भीड़; Video Viral

गुजरात के वापी में गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा की एक ऐसी प्यारी मूर्ति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे सोशल मीडिया पर 'क्यूट बप्पा' और 'Vapi's Cutest Bappa' कहा जा रहा है. मासूम चेहरा, चमकती आंखें और चेहरे पर खिली प्यारी मुस्कान वाली बप्पा की यह बाल रूप वाली मूर्ति लोगों को खूब पसंद आ रही है. पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और तस्वीरें-वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 14, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:12 PM IST
चेहरे पर नटखट मुस्कान और चमकती आंखें... वापी के 'क्यूट बप्पा' ने जीता भक्तों का दिल, पंडाल में उमड़ी भारी भीड़; Video Viral
Image Credit: Image credit: instagram/@official_shambhu_sena

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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