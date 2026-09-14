चेहरे पर नटखट मुस्कान और चमकती आंखें... वापी के 'क्यूट बप्पा' ने जीता भक्तों का दिल, पंडाल में उमड़ी भारी भीड़; Video Viral

गणेशोत्सव के दौरान देशभर में अलग-अलग जगहों पर गणपति बप्पा की खूबसूरत और अनोखी मूर्तियां लोगों का ध्यान खींचती हैं. लेकिन गुजरात के वापी में इस बार जिस बप्पा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनका अंदाज कुछ अलग है.
बप्पा की मूर्ति में एक बच्चे जैसी मासूमियत नजर आती है. उनकी बड़ी और चमकती आंखें, प्यारी सी मुस्कान और नटखट चेहरा भक्तों को अपनी तरफ खींच रहा है. यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से 'क्यूट बप्पा' कह रहे हैं.
वापी में इस मूर्ति को देखने पहुंचने वाले भक्त कुछ देर तक बप्पा को निहारते नजर आ रहे हैं. खास तौर पर मूर्ति का चेहरा लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में भी भक्तों की नजरें बप्पा के चेहरे पर टिकी दिखाई देती हैं. कई लोग अपने मोबाइल फोन से बप्पा की तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं. इसके बाद यही वीडियो Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे हैं. देखते ही देखते बप्पा की तस्वीरें वापी से बाहर भी लोगों तक पहुंचने लगी हैं.
जानकारी के मुताबिक, इस खास गणपति मूर्ति की स्थापना वापी की शंभू सेना समिति की ओर से की गई है. गणेशोत्सव के मौके पर समिति ने बप्पा के स्वागत के लिए भव्य आयोजन भी किया है. पंडाल में गणपति की इस प्यारी मूर्ति के साथ अलग-अलग धार्मिक कार्यक्रमों की भी झलक देखने को मिल रही है. बप्पा के आगमन के दौरान अघोरी थीम की झलक भी लोगों के बीच चर्चा में रही. वहीं भव्य महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.
बप्पा के चेहरे की मासूमियत ऐसी है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें अपने-अपने अंदाज में नाम देना शुरू कर दिया है. कोई उन्हें 'क्यूट बप्पा' कह रहा है तो कोई 'Vapi's Cutest Bappa' के नाम से वीडियो शेयर कर रहा है. कुछ लोग प्यार से उन्हें 'चोको पाई बप्पा' भी कह रहे हैं. हालांकि नाम चाहे जो हो, लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा बप्पा की मासूम मुस्कान और उनकी चमकती आंखों को लेकर हो रही है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बप्पा को देखने के लिए पंडाल में आने वाले लोगों की संख्या भी चर्चा में है. भक्त परिवार के साथ पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं. कई लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इससे उन लोगों में भी बप्पा को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, जो अभी तक वापी के इस पंडाल में नहीं पहुंचे हैं.
वायरल तस्वीरों और वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी काफी दिलचस्प हैं. कोई बप्पा के चेहरे को बेहद प्यारा बता रहा है तो कोई उनकी मुस्कान की तारीफ कर रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि मूर्ति में गणपति का बाल रूप इतना मासूम दिख रहा है कि नजर हटाना मुश्किल है. बप्पा की आंखों और चेहरे के भावों को लेकर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरों में भक्तों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है.
शंभू सेना समिति के आयोजन में सिर्फ क्यूट बप्पा ही आकर्षण का केंद्र नहीं हैं. पंडाल और बप्पा के आगमन से जुड़े कार्यक्रमों में अघोरी थीम की झलक भी देखने को मिली है. भव्य महाआरती और दूसरे धार्मिक आयोजनों ने पूरे माहौल को और खास बना दिया है. एक तरफ बप्पा का मासूम बाल रूप लोगों को आकर्षित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंडाल की थीम और आयोजन भी भक्तों के बीच चर्चा में हैं.
गणेशोत्सव में हर साल हजारों तरह की गणपति मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां अपने खास लुक की वजह से लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं. वापी के ये बप्पा भी फिलहाल इसी वजह से चर्चा में हैं. बप्पा की मासूमियत और प्यारी मुस्कान ने सोशल मीडिया यूजर्स को आकर्षित किया है. यही कारण है कि वापी के इस गणपति को लोग अलग-अलग प्यार भरे नाम दे रहे हैं.
फिलहाल 'क्यूट बप्पा' के नाम से वायरल हो रही यह मूर्ति सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. बप्पा का बाल रूप, चेहरे की मासूमियत और मुस्कान भक्तों को खूब पसंद आ रही है. वापी के पंडाल में जहां भक्त आस्था के साथ गणपति के दर्शन कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं. यही वजह है कि इस गणेशोत्सव में वापी के ये 'क्यूट बप्पा' लोगों के बीच खास आकर्षण बन गए हैं.