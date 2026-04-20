पापा बचाओ... 'भूतिया' रेस्टोरेंट में बेटे को लेकर गए मां-बाप, रो-रोकर हुआ बुरा हाल, आंखों में दिखा मौत का डर!

Horror Restaurant: वाराणसी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है लेकिन आजकल यहां का एक 'भूतिया' रेस्टोरेंट वायरल हो रहा है. धर्म की नगरी में बना 'कंकाल हॉरर रेस्टोरेंट' अपने अनोखे थीम के कारण चर्चा में तो था ही, लेकिन अब एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक मासूम बच्चे का डर से बिलखना और वेटर का उसे डराना अब रेस्टोरेंट के लिए भारी पड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वाराणसी के चेतगंज इलाके में स्थित 'कंकाल हॉरर रेस्टोरेंट' में वेटर भूतों और कंकालों के वेश में खाना परोसते हैं. हाल ही में रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक डरावना वेटर एक छोटे बच्चे के करीब जाकर उसे डराता है. बच्चा इतना डर जाता है कि वह हाथ जोड़कर 'नहीं पापा, पापा बचाओ' चिल्लाने लगता है. बच्चे की आंखों में साफ तौर पर खौफ देखा जा सकता है लेकिन वेटर उसे डराना बंद नहीं करता.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह आग की तरह फैल गया. अब तक इसे 6 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. हालांकि, व्यूज तो बहुत मिले लेकिन कमेंट्स में लोगों का गुस्सा देखने को मिला. लोगों का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बिल्कुल गलत है. यूजर्स ने न केवल रेस्टोरेंट के स्टाफ को बल्कि बच्चे के माता-पिता को भी आड़े हाथों लिया.

एक यूजर ने लिखा, "बच्चा बुरी तरह डर चुका है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "यह फनी बिल्कुल नहीं है, बच्चे को लाइफटाइम के लिए ट्रामा हो सकता है." लोगों का सवाल है कि ऐसी जगह पर छोटे बच्चों को ले जाने की अनुमति ही क्यों दी जाती है?

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कैसा है रेस्टोरेंट का माहौल

यह वाराणसी का पहला हॉरर-थीम रेस्टोरेंट है. यहां की दीवारों पर कंकाल लटके हैं और धुंध के साथ धीमी रोशनी में डरावना संगीत बजता रहता है. वेटर अचानक आकर ग्राहकों को डराते हैं ताकि उन्हें 'जंप स्केयर' का अनुभव हो सके. युवाओं के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है, लेकिन बच्चों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं ने इसकी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल होने और व्यूज पाने के चक्कर में रेस्टोरेंट कुछ भी करने को तैयार हैं.