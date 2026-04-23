बनारस का 'मिस्टर दीप' बना जापान का हीरो! फर्राटेदार जापानी सुन रह जाएंगे दंग, गाइड ने जीता सबका दिल

Varanasi Ghat Tour Guide: धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है. काशी के घाटों पर अक्सर आपने कई गाइड देखे होंगे, लेकिन मिस्टर दीप कुछ अलग हैं. उनकी फर्राटेदार जापानी भाषा और निस्वार्थ सेवा भाव ने उन्हें रातों-रात इंटरनेट का सुपरस्टार बना दिया है.

जापानी टूरिस्ट के साथ मिस्टर दीप का कमाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वाराणसी के एक गाइड मिस्टर दीप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह जापानी पर्यटकों के एक समूह के साथ बनारस के घाटों पर घूमते और उनसे जापानी भाषा में बातचीत करते नजर आ रहे हैं. उनकी जापानी इतनी शुद्ध और फर्राटेदार है कि टूरिस्ट भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

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दिल जीतने वाला जवाब

वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब एक जापानी पर्यटक मिस्टर दीप को धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे टिप में देने की कोशिश करता है. मिस्टर दीप मुस्कुराते हुए पैसे लेने से मना कर देते हैं. वह कहते हैं, "पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लोग महत्वपूर्ण हैं." उनका यह सरल लेकिन गहरा जवाब सुनकर टूरिस्ट भी हैरान रह गए और उन्होंने उनकी उदारता की खूब सराहना की.

15 साल की उम्र में सीखी भाषा

जब टूरिस्ट्स ने मिस्टर दीप से पूछा कि उन्होंने इतनी अच्छी जापानी कहां से सीखी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह भाषा तब सीखी थी जब वह महज 15 साल के थे. उनकी मेहनत आज उनके काम में साफ झलकती है. वीडियो के कैप्शन में टूरिस्ट ने लिखा कि मिस्टर दीप बहुत ही दयालु इंसान हैं और टिप न लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि भारत में 'अतिथि देवो भव' सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हकीकत है.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

मिस्टर दीप के इस वीडियो को अब तक 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगभग 60 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है. कमेंट सेक्शन में लोग उनकी भाषा के साथ-साथ उनके व्यवहार की भी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाराणसी में इनके साथ घूमना और समय बिताना एक अद्भुत अनुभव रहा." वहीं एक जापानी यूजर ने कमेंट किया, "भारत में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं फिर से वहां जाना चाहता हूं."

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बनारस की पहचान और मिस्टर दीप

वाराणसी न केवल अपने मंदिरों के लिए बल्कि अपनी मेहमाननवाजी के लिए भी जाना जाता है. मिस्टर दीप जैसे लोग दुनिया के सामने भारत की एक सकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं. उनका यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि एक मुस्कान और निस्वार्थ भाव किसी भी विदेशी भाषा से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है. अगर आप भी बनारस जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मिस्टर दीप जैसे 'रियल लाइफ हीरो' से मिलना एक यादगार अनुभव हो सकता है.