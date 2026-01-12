जयमाला के वक्त दूल्हे ने कर दी भारी मिस्टेक, दुल्हन का चेहरा देख छूट गई मेहमानों की हंसी

Advertisement
राजस्थान में हुई एक क्रॉस-कल्चरल शादी में जयमाला के दौरान बच्चों की मासूम गलती से रस्म कॉमेडी बन गई. बच्चों ने वरमाला खुद पहन ली और फूलों की बारिश हो गई. यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:51 PM IST
शादियों में जयमाला का पल बेहद खास माना जाता है. दूल्हा-दुल्हन की पहली रस्म, फूलों की बारिश और मेहमानों की तालियां सब कुछ परफेक्ट प्लान होता है. लेकिन कभी-कभी छोटी सी चूक पूरे माहौल को हंसी से भर देती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जयमाला के दौरान ऐसा ही मजेदार नजारा देखने को मिला, जब दूल्हे की एक ‘मिस्टेक’ ने रस्म को कॉमेडी सीन में बदल दिया. दुल्हन का रिएक्शन देख मेहमान हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. यह वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

जयमाला में क्या हुआ गड़बड़?

यह वायरल वीडियो एक क्रॉस-कल्चरल शादी का है, जो राजस्थान के आलीशान Alila Fort Bishangarh में हुई. शादी में भारतीय मूल के दूल्हे शुभ और विदेशी दुल्हन लिजा की जयमाला रस्म चल रही थी. इस रस्म के लिए दो छोटे बच्चों को वरमाला लाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. बच्चों को शायद भारतीय शादी की परंपरा की पूरी जानकारी नहीं थी. नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दूल्हा-दुल्हन को माला पहनाने के बजाय खुद ही अपने गले में वरमाला डाल ली. कुछ सेकंड के लिए सभी लोग हैरान रह गए, फिर पूरे पंडाल में ठहाके गूंज उठे.

फूलों की बारिश ने बढ़ाया कॉमेडी का तड़का

मजेदार मोड़ तब आया, जब जयमाला ठीक से हुई भी नहीं थी और तभी फूलों की बारिश शुरू हो गई. यह फूलों की बौछार दूल्हा-दुल्हन के लिए प्लान की गई थी, लेकिन टाइमिंग ऐसी रही कि माला पहने बच्चे ही इसके नीचे खड़े थे. यह दृश्य इतना मजेदार था कि मेहमान खुद को हंसने से रोक नहीं पाए. दुल्हन का एक्सप्रेशन और दूल्हे की मुस्कान ने इस पल को और भी यादगार बना दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह गलती अनजाने में हुई, लेकिन इसी ने शादी का सबसे फनी मोमेंट बना दिया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी Weddings by Ekta Saigal Lulla ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे अब तक 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब इन चारों की शादी मान ली जाए क्या?” वहीं किसी ने कहा, “बेस्ट टाइमिंग माला बच्चों के गले में और फूलों की बारिश ऑन!” कई लोगों ने बच्चों की मासूमियत को इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती बताया. यह क्लिप साबित करती है कि शादियों की छोटी-छोटी गलतियां ही सबसे यादगार पल बन जाती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

