"पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया?" 2 रुपये मांगने पर बाबा को दिए पर्स के सारे पैसे, यूजर्स बोले- ये तो वशीकरण...

Biker Video Viral: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. एक बाबा बाइक सवार से 2 रुपये मांगते हैं और वो बाइकर अपना पर्स निकालता है और पर्स में मौजूद सारे पैसे बाबा को दे देता है. ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं. चलिए जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:47 PM IST
Video Viral: बाबा के 2 रुपये मांगने पर पर्स के सारे पैसे देना अजीब था. बाइकर का ये ‘अजीबोगरीब’ व्यवहार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो को देखते ही सबके मन में ‘वशीकरण’ जैसी बातें आ रही हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक बाइकर ने बाबा के साथ हुए अजीब अनुभव को शेयर किया है. वो बताता है कि उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कि और उसमें इसके 300 रुपये भी खो गए लेकिन उसे उस बात का भी बिल्कुल दुख नहीं है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्यों दिए सारे पैसे?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाबा बाइकर के पास आते हैं और 2 रुपये मांगते हैं. इसके बाद बाइकर पहले उसे 2 रुपये की जगह 20 का नोट निकालकर देता है उसके बाद वो पर्स के सारे पैसे निकालकर दे देता है. बाइकर के अनुसार उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने पर्स में मौजूद सारे पैसे बाबा को क्यों दे दिए. जब बाबा उस शख्स के सारे पैसे लेकर जाने लगे तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बाबा के पीछे भागा. अच्छी बात ये रही कि वहां कुछ लोग भी उस बाइकर के समर्थन में आए और उन्होंने भी बाबा से बाइकर से पैसे लौटाने की बात कही.

बाबा के पीछे क्यों दौड़ा बाइकर?
इसके बाद वीडियो में दिखता है कि बाइक दौड़ रही है और वो रास्ते में चलते हुए अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बता रहा था. इस दौरान वो कहता है कि अभी भी उसके 300 रुपये गायब हैं, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है. बाइकर ने ये भी कहा कि उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि उसने अपने पर्स का सारा पैसा उस अजनबी बाबा को क्यों दे दिया. 

क्या बोली जनता?
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया तुरंत वायरल हो गया और यूजर्स ने मिली जुली प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. वीडियो देखकर सब हैरान हैं. कुछ यूजर्स इसको डरावना बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि बाबा ने कुछ रसायन का इस्तेमाल किया है. कई लोगों ने इसके पीछे हिप्नोटिज्म की भी आशंका जताई. इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स ने ऐसे लोगों को इग्नोर करने, ज्यादा बात ना करने और पैसे ना देने की सलाह दी है. एक यूजर ने लिखा, सम्मोहन तंत्र हो गया. दूसरे यूजर ने लिखा, ब्लैक मैजिक. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @trendthrottle_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

