मेरी मां फ्री में लाती थी… ऑनलाइन 4000 रुपये में बिक रहा सब्जी वाला बैग, यूजर्स के आए मजेदार रिएक्शन

Vegetable Bag: अमेरिका की लग्जरी रिटेल वेबसाइट नॉर्डस्ट्रॉम पर एक साधारण भारतीय किराना थैला 48 डॉलर (लगभग 4,100 रुपये) में बिक रहा है. यह थैला भारत में हर घर में देखा जाता है जिसे जापानी ब्रांड प्यूबको ने 'इंडियन स्मारिका बैग' नाम दिया. इस पर हिंदी में "रमेश स्पेशल नमकीन", "अनीता कन्फेक्शनरी वर्क्स" और "चेतक स्वीट्स" लिखा है. यह वही थैला है जो भारत में दुकानों से मुफ्त मिलता है, लेकिन अब इसे विदेश में महंगे दाम पर बेचा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: घर में नहीं आ रही थी बिजली, गुस्साई मां ने बच्चों को लेकर गई ATM और वहीं पर जमाया कब्जा!

'इंडियन स्मारिका बैग' की मार्केटिंग

प्यूबको ने इस कॉटन के थैले को स्टाइलिश और अनोखे डिजाइन वाला बताया है. नॉर्डस्ट्रॉम की वेबसाइट पर इसे भारत के प्रेमियों और यात्रियों के लिए जरूरी कहा गया है. यह थैला रिसाइकल्ड सामग्री से बना है और इसे इंडियन कल्चर का प्रतीक बताकर बेचा जा रहा है. लेकिन भारतीयों के लिए यह सिर्फ एक किराना थैला है जो नमकीन या मिठाई खरीदने पर मुफ्त मिलता है.

LOL - This is the take-home bag of a snack shop in my hometown in India.

for sale for $48 at Nordstrom pic.twitter.com/GNm9CJlfmZ

— Sheel Mohnot (@pitdesi) May 21, 2025