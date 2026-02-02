शाकाहारी दुल्हन ने शादी में काटा मांस-मछली, तो मां-बाप ने दे डाली 'शादी में न आने' की धमकी! फिर हुआ कुछ ऐसा...

Advertisement
Wedding Viral News:  एक दुल्हन ने अपनी शादी में पूरी तरह शाकाहारी मेनू रखने का फैसला साझा किया, जिस पर माता-पिता नाराज़ हो गए. पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:23 PM IST
Wedding Viral News: एक दुल्हन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर अपनी शादी को लेकर लिया गया एक अहम फैसला साझा किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. दुल्हन ने लिखा कि उसकी शादी 31 अक्टूबर 2026 को तय हुई है. वह और उसका मंगेतर दोनों ही कट्टर शाकाहारी हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि शादी में सिर्फ प्लांट-बेस्ड (शुद्ध शाकाहारी) खाना परोसा जाएगा. यानी शादी के मेनू से मांस, मछली और चिकन जैसी सभी नॉन-वेज चीजें पूरी तरह हटा दी जाएंगी.

माता-पिता ने दी नाराजगी की धमकी

जब दुल्हन ने यह बात अपने माता-पिता को बताई, तो वे बहुत नाराज हो गए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर शादी में मांस नहीं परोसा गया, तो वे शादी में शामिल ही नहीं होंगे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि रिश्तेदार और दोस्त भी इस बात से निराश हो सकते हैं और शायद जल्दी निकल जाएं. दुल्हन को यह बात चुभ गई क्योंकि वह अपनी शादी में कोई भी समझौता नहीं करना चाहती थी.

दुल्हन खुद बनाएगी वेज मेनू

दुल्हन ने बताया कि उसे बड़े समूहों के लिए खाना बनाने का अनुभव है, इसलिए वह खुद मेहमानों के लिए समोसे, स्प्रिंग रोल, नमकीन केक, क्लब सैंडविच और अन्य स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन बनाने की योजना में है. हालांकि वह अभी इस पर विचार कर रही है कि मेनू में स्थानीय रूप से प्राप्त मछली शामिल की जाए या नहीं. परंतु मांस का विचार उसे असहज करता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

Reddit पर पोस्ट वायरल हो होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं दो भागों में बंट गईं. कुछ लोगों ने कहा कि दुल्हन का फैसला बिल्कुल सही है, शादी उसका दिन है और उसे अपनी जीवनशैली दिखाने का हक है. वहीं कई लोगों ने इसे स्वार्थी सोच बताया. एक यूजर ने लिखा, “आपके मेहमान भी समय और पैसा लगाकर आ रहे हैं, उनकी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए.”

