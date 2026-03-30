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Hindi Newsजरा हटकेनई खोज! आधा नर-आधा मादा, केरल में वैज्ञानिकों को मिला अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा; फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें

नई खोज! आधा नर-आधा मादा, केरल में वैज्ञानिकों को मिला अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा; फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें

Vela Carli Crab: वैज्ञानिकों ने केरल के 'साइलेंट वैली नेशनल पार्क' में ऐसे केकड़े की खोज की है. जिसमें गाइनेंड्रोमोर्फिज्म (gynandromorphism) की सिचुएशन पाई गई है. यानी इस केकड़े में नर और मादा दोनों के लक्षण हैं. इस दुर्लभ 'वेला कर्ली' (Vela Carli) प्रजाति के केकड़े ने सबको चौंका दिया है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:22 PM IST
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केरल में मिला दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @nationmatters
केरल में मिला दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @nationmatters

Rare Gynandromorph Crab: दुनिया में आज भी कई रहस्यमयी प्रजातियां हैं जिनसे वैज्ञानिक अभी तक अनजान हैं. वैज्ञानिक लगातार विज्ञान के क्षेत्र में शोध करते रहते हैं. क्योंकि कुदरत के पिटारे में आज भी कई राज दफन हैं. इसी कड़ी में वैज्ञानिकों को केरल के 'साइलेंट वैली नेशनल पार्क' में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा मिला है. इस जादुई केकड़े को देख वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए. इस केकड़े की खास बात ये है कि यह केकड़ा आधा नर और आधा मादा है. चलिए इस केकड़े के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केरल में वैज्ञानिकों ने अत्यंत दुर्लभ केकड़े को खोजा है. जिसे देखकर सभी हैरान हैं. इस केकड़े में गाइनेंड्रोमोर्फिज्म (gynandromorphism) नाम की दुर्लभ स्थिति पाई गई है, जिसमें एक ही शरीर में नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं. इसका शरीर बीच से बंटा हुआ दिखाई पड़ता है.

कैसा दिखाई देता है ये केकड़ा?

देखने में ये केकड़ा दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आता है. केकड़े का आधा शरीर नर जैसा दिखाई देता है और दूसरा आधा हिस्सा मादा जैसा. इस प्रजाति का नाम 'वेला कर्ली' (Vela carli) है. ये केकड़ा मीठे पानी में रहता है. वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह बाइलेटरल जाइनैंड्रोमॉर्फी (bilateral gynandromorphy) का शिकार है. इसका मतलब है कि इस केकड़े के दाएं ओर बाएं हिस्से अलग-अलग जेंडर के हैं. ये नेचर के किसी करिश्मे से कम नहीं है.

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यह भी पढ़ें: वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

 

क्या बोले वैज्ञानिक?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस केकड़े के मामले में वैज्ञानिकों का कहना है कि जाइनैंड्रोमॉर्फी प्रकृति में बहुत दुर्लभ है. इससे पहले कुछ समुद्री और मीठे पानी के केकड़ों में ये देखा गया था, लेकिन Gecarcinucidae परिवार साफ पानी के केकड़े में ये मामला पहली बार दर्ज किया गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज जेनेटिक्स, विकास और लिंग निर्धारण यानी जीवों में नर और मादा के गुण कैसे विकसित होते हैं ये समझने में मदद करेगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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