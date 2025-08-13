वेंडिंग करना शख्स को पड़ गया महंगा! ग्रिल में फंसा लिया सिर, लोग बोले- 'धन्य हैं ऐसी महान आत्माएं'

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है और कई बार ये वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. दरअसल ये वीडियो लोहे की ग्रिल की वेल्डिंग कर रहे एक शख्स का है, जो अपने आप को ही मुसीबत में डाल लेता है. शख्स का वीडियो देख लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रयाएं दी हैं.

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक बंदा लोहे की ग्रिल की वेल्डिंग कर रहा है. वह छत पर बैठा है और ग्रिल को ठीक से वेल्ड करने के लिए अपना सिर ग्रिल के बीच से बाहर निकालता है. हालांकि वेल्डिंग का काम खत्म होते ही उसे एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. उसने जिस तरह से अपना सिर बाहर निकाला था, वह उसी तरह से वापस अंदर नहीं जा पा रहा था. उसका सिर ग्रिल में फंस गया. हालांकि इस वीडियो को कुछ लोग स्क्रिप्टेड बता रहे हैं. वीडियो की वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन इसे देख लोगों की हंसी नहीं रुक रही है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने तेजी के साथ प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया. दरअसल यह वीडियो को एक्स पर @Rupeshk14829210 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- इनके बारे में आप दो शब्द कहना चाहेंगे. जहां कमेंट बॉक्स में एक शख्स ने लिखा- धन्य है ऐसी महान आत्माओं को. वहीं दूसरे शख्स ने लिखा- ओह, चुक हो गई और कुछ नहीं. एक अन्य शख्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- अपनी गर्दन कैसे बाहर निकालेगा? वीडियो पर लोग इसी तरह की कई मजाकिया प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं.