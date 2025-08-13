वेंडिंग करना शख्स को पड़ गया महंगा! ग्रिल में फंसा लिया सिर, लोग बोले- 'धन्य हैं ऐसी महान आत्माएं'
Advertisement
trendingNow12879483
Hindi Newsजरा हटके

वेंडिंग करना शख्स को पड़ गया महंगा! ग्रिल में फंसा लिया सिर, लोग बोले- 'धन्य हैं ऐसी महान आत्माएं'

Viral Video: अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो कई वायरल वीडियोज भी देखते होंगे. दरअसल कुछ वीडियोज तो ऐसे होते हैं जो काफी भावुक कर देते हैं और कई वीडियोज देख आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते होंगे. वहीं जो वीडियो फिलहाल सामने आया है, उसमें वेल्डिंग करने वाला शख्स अपने सिर को ही ग्रिल में फंसा लेता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेंडिंग करना शख्स को पड़ गया महंगा! ग्रिल में फंसा लिया सिर, लोग बोले- 'धन्य हैं ऐसी महान आत्माएं'

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है और कई बार ये वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. दरअसल ये वीडियो लोहे की ग्रिल की वेल्डिंग कर रहे एक शख्स का है, जो अपने आप को ही मुसीबत में डाल लेता है. शख्स का वीडियो देख लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रयाएं दी हैं. 

वीडियो हुआ वायरल
इस वीडियो में दिख रहा है कि एक बंदा लोहे की ग्रिल की वेल्डिंग कर रहा है. वह छत पर बैठा है और ग्रिल को ठीक से वेल्ड करने के लिए अपना सिर ग्रिल के बीच से बाहर निकालता है. हालांकि वेल्डिंग का काम खत्म होते ही उसे एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. उसने जिस तरह से अपना सिर बाहर निकाला था, वह उसी तरह से वापस अंदर नहीं जा पा रहा था. उसका सिर ग्रिल में फंस गया. हालांकि इस वीडियो को कुछ लोग स्क्रिप्टेड बता रहे हैं. वीडियो की वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन इसे देख लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. 

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स
सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने तेजी के साथ प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया. दरअसल यह वीडियो को एक्स पर @Rupeshk14829210 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- इनके बारे में आप दो शब्द कहना चाहेंगे. जहां कमेंट बॉक्स में एक शख्स ने लिखा- धन्य है ऐसी महान आत्माओं को. वहीं दूसरे शख्स ने लिखा- ओह, चुक हो गई और कुछ नहीं. एक अन्य शख्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- अपनी गर्दन कैसे बाहर निकालेगा? वीडियो पर लोग इसी तरह की कई मजाकिया प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

vending Viral videoViral News

Trending news

'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
;