रद्दी के भाव में बिक रहे 1000-500 के नोट, कभी था सबसे अमीर देशों में एक! कैसे भिखारी बनी ये कंट्री?

Hyperinflation 2025: कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश कहा जाने वाला वेनेजुएला आज आर्थिक तबाही का प्रतीक बन चुका है. 2025 में महंगाई 500% के पार पहुंच गई है, तेल उत्पादन गिर चुका है और आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:37 AM IST
Venezuela Economy Crisis: कभी तेल संपदा से चमकने वाला वेनेजुएला आज आर्थिक बर्बादी की मिसाल बन चुका है. 2025 में यहां महंगाई दर 530% तक पहुंचने की आशंका है, जबकि IMF इसे 270% तक मान रहा है. लेकिन स्थानीय अर्थशास्त्री कहते हैं कि असली आंकड़ा 400% से भी ऊपर जा सकता है. एक समय गर्व का प्रतीक रहा वेनेजुएलन बोलिवर आज सड़क पर उड़ते बेकार कागज की तरह हो गया है.

आखिर इस तबाही की शुरुआत कब और कैसे हुई?

इस आर्थिक संकट की जड़ें 2016 में पड़ीं, जब वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट और सरकारी गलत नीतियों ने मिलकर महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया. अब 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबावों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है. तेल उत्पादन अप्रैल में घटकर 8,70,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो मार्च में 9,80,000 था.

किस वजह से अंदर से हिल गया पूरा देश?

अमेरिका द्वारा Chevron, ENI, और Maurel & Prom जैसी कंपनियों के लाइसेंस खत्म करने के बाद लगभग 50 लाख बैरल का निर्यात रुक गया. विदेशी मुद्रा की आमद ठप हो जाने से सेंट्रल बैंक के रिजर्व घट गए और सरकार को अनियंत्रित तरीके से पैसा छापना पड़ा. मई तक मनी सप्लाई 250% बढ़ गई, जिससे बोलिवर की कीमत हर महीने औसतन 13% गिर रही है.

 

 

लोगों के लिए जिंदगी कैसी बन गई है?

आम वेनेजुएलावासियों के लिए जिंदगी अब रोज का संघर्ष है. ब्लैक मार्केट में मीट की कीमत 7–8 डॉलर प्रति किलो पहुंच गई है. पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी जनवरी से अब तक 70% तक घट चुकी है. शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनभोगी सड़कों पर हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह अब महज एक औपचारिकता बन गई है.

क्या डॉलर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को बचा पाया?

सरकार के बोनस और सब्सिडी संकट को छू भी नहीं पा रहे. अब लोग अमेरिकी डॉलर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नकद डॉलर की भी भारी कमी है. दुकानदार ऑफिशियल रेट से ज्यादा पर डॉलर लेते हैं, जिससे बाजार में अराजकता फैल गई है. डिजिटल डॉलर ट्रांजैक्शन तो बढ़े हैं, पर नकद की कमी से बाजार ठहर गए हैं.

क्या सरकार अब सच छिपाने लगी है?

वेनेजुएला फाइनेंस ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, सिर्फ अप्रैल में ही वार्षिक महंगाई 229% तक पहुंच गई. फिर भी सरकार ने अक्टूबर 2024 के बाद से आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया. स्वतंत्र रिपोर्ट करने वाले मॉनिटर डॉलर प्लेटफॉर्म के 20 लोगों को मई 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया. अर्थशास्त्री जॉश गुएरा ने चेताया है कि देश दूसरी हाइपरइन्फ्लेशन लहर के कगार पर है, जो इसके बचे हुए आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तोड़ सकती है. यह वही वेनेजुएला है जहां कभी तेल के कुएं से समृद्धि बहती थी और आज वहां हर घर से बस एक सवाल उठता है- रोटी, पैसा या उम्मीद.. पहले किसे बचाया जाए?

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

Venezuela

