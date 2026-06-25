Venezuela Earthquake: एक खौफनाक नजारा वेनेजुएला से सामने आया है, जहां एक जोरदार भूकंप ने एक आलीशान और ऊंची बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया. बिल्डिंग को पल भर में खंडहर बनाकर रख दिया. इस घटना का एक बेहद डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. बिल्डिंग के अंदर का मंजर ऐसा है कि मानो वहां कोई बड़ा बम ब्लास्ट हुआ हो.
सोचिए आप अपने घर में आराम से बैठे हों और अचानक जमीन ऐसे हिलने लगे कि आपके सामने की दीवारें चटकने लगें. वेनेजुएला के एक हाईराइज फ्लैट में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा ही हुआ. भूकंप के तेज झटकों ने इस पूरी ऊंची बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया. चंद सेकंड के भीतर ही इस खूबसूरत बिल्डिंग का हुलिया पूरी तरह बदल गया.
लिफ्ट और सीढ़ियां टूटी
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग की भारी-भरकम लिफ्ट अपनी जगह से उखड़कर नीचे गिर गई है. यही नहीं, इमरजेंसी के वक्त भागने के लिए बनाई गई सीढ़ियां भी पूरी तरह टूटकर मलबे में तब्दील हो चुकी हैं. सोचकर ही डर लगता है कि जो लोग उस वक्त ऊपर की मंजिलों पर रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा.
Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I
— amilcarrock (@amilcarrock) June 25, 2026
दीवारों के उड़े परखच्चे
बिल्डिंग के अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म जैसा है. फ्लैट्स की मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई. हर तरफ कंक्रीट का मलबा, बिखरे हुए तार और कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो बना रहा शख्स खुद बेहद डरा हुआ है और बिल्डिंग के अंदर की हालत दिखाकर रोने जैसा हो जाता है. दीवारों के गिरने से कई फ्लैट्स के अंदर का नजारा बेहद ही खौफनाक था.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप के बाद से कई वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो हैरान हैं कि कैसे एक झटके में करोड़ों की बिल्डिंग कबाड़ बन जा रही है. ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने वाले इंसान कुदरत के आगे कितने बेबस हैं. इस तबाही के बाद अब प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और यह जांच की जा रही है कि बिल्डिंग में कोई फंसा तो नहीं है. भूकंप के इन झटकों ने लोगों के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है, जिसे भूल पाना नामुमकिन होगा.