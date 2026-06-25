Venezuela Earthquake: वेनेजुएला के इतिहास में बुधवार की शाम एक बड़े संकट के रूप में दर्ज हो गई. देश के सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दो भीषण और लगातार आए भूकंपों के बाद अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. इन डबल भूकंपों ने एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनलों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है. उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में आए इस भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसके झटके पड़ोसी देश कोलंबिया और उत्तरी ब्राजील तक महसूस किए गए हैं. इस आपदा ने राजधानी काराकास सहित कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है और हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है.
बुधवार की शाम जब एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, तभी अचानक धरती तेजी से डोलने लगी. काराकास के उत्तर में स्थित मैकेटिया में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. जमीन इतनी तेजी से हिल रही थी कि लोगों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारी-भरकम फॉल्स सीलिंग, लाइटें और बिजली के तार टूटकर यात्रियों के बैठने वाली जगहों और चेक-इन काउंटरों पर गिर रहे थे.
विमान सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए ठप
देखते ही देखते मुख्य पावर ग्रिड फेल हो गया और पूरे टर्मिनल में घना अंधेरा छा गया. चारों तरफ धूल, कांच के टुकड़े और मलबे का अंबार लग गया. यात्री और एयरपोर्ट कर्मचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर खुले मैदान की तरफ भागे. कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देर रात देश को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है. सुरक्षा कारणों और व्यापक जांच के लिए सभी आने-जाने वाली उड़ानों को रोक दिया गया है.
BREAKING
Venezuela's powerful back to back earthquakes have caused significant damage to Simón Bolívar International Airport near Caracas.
Videos show parts of the terminal ceiling collapsing as passengers rushed to evacuate. Flights have been suspended while authorities… pic.twitter.com/LSpebcEljm
— @Sky (@Sky_Tradez_) June 25, 2026
हालांकि अभी रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर के नुकसान की पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पैसेंजर टर्मिनल की हालत इतनी खराब है कि वहां से ऑपरेशन चलाना नामुमकिन है. एयर लाइव की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि जब तक ईंधन लाइनों, सुरक्षा जांच क्षेत्रों और बैकअप पावर सिस्टम की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक एयरपोर्ट को दोबारा नहीं खोला जाएगा. यह निलंबन वेनेजुएला के एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियों ने यहां अपनी सेवाएं दोबारा शुरू की थीं.
चारों तरफ तबाही और राहत कार्य
इस डबल भूकंप ने केवल एयरपोर्ट को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी वेनेजुएला को पंगु बना दिया है. आंतरिक मंत्री डियोसडाडो कैबेलो के अनुसार, राजधानी काराकास के चाकाओ और अल्तामिरा जैसे रिहायशी इलाकों में कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और उसके ठीक 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का मुख्य झटका आया.
इस समय सेना, बचाव दल और आम लोग मिलकर मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं. पड़ोसी राज्य फाल्कन में भी दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है.