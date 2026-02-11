बाबुल का आंगन छोड़ते ही फफक पड़ी दुल्हन, आंसू देख दूल्हा भी हुआ इमोशनल; VIDEO वायरल

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेबाबुल का आंगन छोड़ते ही फफक पड़ी दुल्हन, आंसू देख दूल्हा भी हुआ इमोशनल; VIDEO वायरल

Vidai Ka Video Viral: शादियों का सीजन है ऐसे में शादी और विदाई से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहें. इस दौरान विदाई का एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें दुल्हन को रोता देख दूल्हा भी भावुक हो गया. चलिए देखते हैं ये वीडियो.

 

Feb 11, 2026
Vidai Ka Video Viral: शादी के दौरान बाराती घराती सब आनंत और मोज-मस्ती में होते हैं, लेकिन आखिर में विदाई का पल इतना भावुक कर देने वाला होता है कि वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो जाती हैं. जिस पल एक बिटिया अपने घर से विदा होती है उस पल सबके जज्बात उमड़ पड़ते हैं. ये पल किसी भी बिटिया के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बेटी जिस घर में जन्म लेती है, खेलती है, जिस आंगन में बड़ी होती है और भाइयों बहनों से लड़ती झगड़ती है पल भर में वो घर बिटिया के लिए पराया हो जाता है. एक बेटी की पहचान बदल जाती है. शादियों का सीजन है ऐसे में शादी और विदाई से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहें. इस दौरान विदाई का एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें दुल्हन को रोता देख दूल्हा भी भावुक हो गया. चलिए देखते हैं ये वीडियो.

दूल्हा भी हो गया भावुक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के हैंडल से ये विदाई का वीडियो पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में दिखता है कि दुल्हन अपने घर से विदा हो रही है. दुल्हन गाड़ी में बैठी रो रही है. जिस बाबुल की गोद में खेली उन्हें छोड़कर जा रही है. इस दौरान एक महिला दुल्हन को चुप कराती और पानी पिलाती नजर आती है. इस दौरान दुल्हन ऐसे फफक-फफक कर रो रही है कि उसे देखकर दूल्हे के चेहरे पर भी भावुकता साफ नजर आ रही है. दुल्हन को रोता देख दुल्हा भी भावुक नजर आ रहा है. दुल्हन की भावुक विदाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: दुल्हन है या डिश टीवी? फोटोग्राफर ने बनवाया अनोखा पोज, यूजर्स ने ​जमकर उड़ाया मजाक

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. काजल मिश्रा नाम की यूजर ने लिखा, "ये पल लड़कियों के लिए बहुत ही भावुक करने वाला होता है. आज कल कुछ लड़कियां ऐसे पल में भी रील बाजी कर रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कितनी अजीब बात है न? जिस आंगन की पहचान होती है बेटी, एक दिन उसी आंगन में वो मेहमान बन जाती है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

