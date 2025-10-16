पिता को ही कुचलने वाली थी 15 साल की बेटी, घर में ठोकी 25 लाख SUV गाड़ी; CCTV देख सदमे में हैं लोग

घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो गया है. सीसीटीवी फुटेज में एक पार्किंग एरिया दिखाई देता है, जहां एक व्यक्ति SUV के पास खड़ा था. तभी XUV700 तेजी से आगे बढ़ती है और सीधे दीवार से जा टकराती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पार्ट्स उड़कर बिखर गए. बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रही लड़की मात्र 15 साल की थी और उसके पिता पास में ही खड़े थे. हादसे में पिता बाल-बाल बच गए.

सोशल मीडिया पर किस तरह का रिएक्शन आया?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लड़की और उसके पिता पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि कुछ ने मज़ाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “उसने सामने खड़े शख्स की जान बचाने के लिए कार दीवार में ठोक दी, बड़ी हिम्मत दिखाई.” एक अन्य ने कहा, “यहां मसला जेंडर का नहीं, उम्र का है. 15 साल के बच्चे को कार चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.”

क्या लोगों ने पिता को जिम्मेदार ठहराया?

अधिकांश लोगों ने हादसे के लिए पिता को दोषी बताया. एक यूजर ने लिखा, “पिता को गिरफ्तार करो और कार जब्त करो.” दूसरे ने कहा, “बच्ची सीख रही थी, लेकिन ये गलती जानलेवा भी साबित हो सकती थी.” एक और ने कमेंट में लिखा, “15 साल का बच्चा हो, लड़की या लड़का फर्क नहीं पड़ता. इतनी बड़ी और खतरनाक मशीन चलाना बच्चों का काम नहीं.”

क्या यह सिर्फ गलती थी या कानून तोड़ने का मामला?

कई लोगों ने इस घटना को सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि कानून के उल्लंघन के रूप में देखा. एक कमेंट में लिखा गया, “थोड़ी सी मस्ती किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है. नाबालिग ड्राइविंग सिर्फ गैरकानूनी नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी है.” सोशल मीडिया पर यह बहस भी छिड़ गई कि क्या भारत में माता-पिता अपने बच्चों की ड्राइविंग को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं.

नाबालिग ड्राइविंग पर कानून क्या कहता है?

भारत में नाबालिग ड्राइविंग मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत गंभीर अपराध है. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन महीने की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, वह 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य माना जाता है. वहीं, माता-पिता या गाड़ी के मालिक को तीन साल की जेल, 25,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होने जैसी सज़ा मिल सकती है.