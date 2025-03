VIDEO: ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज का अमेरिकी इन्फ्लुएंसर सैम जोन्स पर हमला – बेबी वॉम्बैट उठाने पर लगाई फटकार!

Baby Wombat Viral Video: अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सैम जोन्स (Sam Jones) को हाल ही में सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इसका कारण एक वायरल वीडियो है, जिसमें वह एक बेबी वॉम्बैट (Wombat) को उसकी मां से अलग करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सैम जोन्स बेबी वॉम्बैट को उठाकर अपनी कार की ओर भागती हैं, उसकी मां घबराई हुई पीछे-पीछे दौड़ती है और बच्चे को वापस पाने की कोशिश करती है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर नाराजगी की लहर दौड़ा दी है और कई लोगों ने इसे अमानवीय और क्रूर करार दिया है.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज का अमेरिकी इन्फ्लुएंसर सैम जोन्स पर हमला

सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज (Anthony Albanese) ने भी इस घटना पर कड़ा रिएक्शन दिया है. उन्होंने न केवल सैम जोन्स की हरकत को गैर-जिम्मेदाराना बताया, बल्कि उन्हें तंज कसते हुए एक चुनौती भी दे डाली. पीएम एल्बनीज ने कहा, "अगर हिम्मत है तो यही काम मगरमच्छ के बच्चे के साथ करके दिखाओ, फिर देखो क्या होता है." उनके इस बयान का मतलब साफ था कि कुछ जानवर इंसानों की इस तरह की हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

SCUMBAG OF THE DAY

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke...for a bit of fun.

