Viral Video: जन्म लेते ही बच्चे ने सेल्फी के लिए दिया ऐसा लुक, देख आप भी कहेंगे- So Cute!
Advertisement
trendingNow12870215
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: जन्म लेते ही बच्चे ने सेल्फी के लिए दिया ऐसा लुक, देख आप भी कहेंगे- So Cute!

Cute Baby Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जन्म लेते ही बच्चे ने ऐसा लुक दिया जिसे देख कोई भी दीवाना हो सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: जन्म लेते ही बच्चे ने सेल्फी के लिए दिया ऐसा लुक, देख आप भी कहेंगे- So Cute!

Cute Baby Video Viral: इंटरनेट को खंगालने लगो तो तमाम तस्वीर और वीडियो देखने को मिल जाता है जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर यकीनन विश्वास भी नहीं होता है. इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नवजात को तस्वीर खिंचवाते समय ऐसा लुक देते हुए देखा जा रहा है जो सच है या झूठ, इसे लेकर हर किसी के मन में बस सवाल बना हुआ है. आइए वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है और ये फेक है या नहीं? आइए जानते हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसे देखकर लग रहा है कि उसका अभी जन्म हुआ है. नवजात बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है. डाइपर पहना एक छोटा सा बच्चा किसी की गोदी में दिख रहा है और किसी के हाथ को देखकर हल्की सी स्माइल करता है, साथ में दो उंगली यानी सेल्फी लेते समय लेने वाला पोज भी देता है.

बेबी की सेल्फी वीडियो वायरल

@baby_care1.0 के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को साझा किया किया है. इसमें सेल्फी पोज देते हुए एक नवजात दिख रहा है जो बहुत क्यूट लग रहा है. इस पर यूजर्स के भी तरह-तरह के कमेंट हैं लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये एक सच है या फिर कोई फेक वीडियो है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Babycare (@baby_care1.0)

ये वायरल वीडियो फेक है या नहीं?

जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया गया है उसके अन्य वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि ये एक फेक वीडियो है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जनरेट किया गया है. इस पर यूजर्स के भी कमेंट हैं जिससे ये साफ है कि ये कोई रियल वीडियो नहीं बल्कि एआई से बनी है.

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Viral Newsvideo

Trending news

बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
RG Kar
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
;