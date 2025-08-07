Viral Video: जन्म लेते ही बच्चे ने सेल्फी के लिए दिया ऐसा लुक, देख आप भी कहेंगे- So Cute!

Cute Baby Video Viral: इंटरनेट को खंगालने लगो तो तमाम तस्वीर और वीडियो देखने को मिल जाता है जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर यकीनन विश्वास भी नहीं होता है. इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नवजात को तस्वीर खिंचवाते समय ऐसा लुक देते हुए देखा जा रहा है जो सच है या झूठ, इसे लेकर हर किसी के मन में बस सवाल बना हुआ है. आइए वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है और ये फेक है या नहीं? आइए जानते हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसे देखकर लग रहा है कि उसका अभी जन्म हुआ है. नवजात बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है. डाइपर पहना एक छोटा सा बच्चा किसी की गोदी में दिख रहा है और किसी के हाथ को देखकर हल्की सी स्माइल करता है, साथ में दो उंगली यानी सेल्फी लेते समय लेने वाला पोज भी देता है.

बेबी की सेल्फी वीडियो वायरल

@baby_care1.0 के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को साझा किया किया है. इसमें सेल्फी पोज देते हुए एक नवजात दिख रहा है जो बहुत क्यूट लग रहा है. इस पर यूजर्स के भी तरह-तरह के कमेंट हैं लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये एक सच है या फिर कोई फेक वीडियो है.

ये वायरल वीडियो फेक है या नहीं?

जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया गया है उसके अन्य वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि ये एक फेक वीडियो है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जनरेट किया गया है. इस पर यूजर्स के भी कमेंट हैं जिससे ये साफ है कि ये कोई रियल वीडियो नहीं बल्कि एआई से बनी है.