VIDEO: मस्जिद-ए-नबवी में बुरका पहनी महिला, सिक्योरिटी गार्ड को मारा थप्पड़, फिर हुआ...

Saudi Arabia Viral Video: मदीना में स्थित इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र स्थल मस्जिद-ए-नबवी में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बुरका पहनी महिला और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हाथापाई होती दिख रही है. महिला ने पहले गार्ड को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में गार्ड ने भी उसे कई बार थप्पड़ जड़ दिए.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मस्जिद-ए-नबवी के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही थी. सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने का प्रयास किया और उसे दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा. लेकिन महिला नहीं मानी और आगे बढ़ने लगी. गार्ड ने उसे रास्ता बदलने के लिए इशारा किया, लेकिन वह उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने लगी. जैसे ही महिला ने सुरक्षा बैरिकेड पार करने की कोशिश की, गार्ड ने उसे रोकने के लिए सामने आकर खड़ा हो गया. इसी दौरान महिला ने अचानक गार्ड को थप्पड़ मार दिया. यह देख गार्ड भी गुस्से में आ गया और उसने महिला को कई बार थप्पड़ मारे. यह पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद लोगों ने देखा और कुछ ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

लोगों ने बीच-बचाव किया

महिला और गार्ड के बीच हाथापाई बढ़ती देख वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया. किसी तरह लोगों ने गार्ड को रोका और महिला को वहां से हटाया. इसके बाद मदीना पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "महिला द्वारा सुरक्षा गार्ड पर हमला करने की घटना की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है."

It is prohibited to assault a security officer while performing his official duties, or to cause damage to his official vehicle or any equipment he uses.

These actions are considered major offenses that require detention.

