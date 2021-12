ओमिक्रॉन की खतरे के बीच आया ऐसा Video, डरकर पेड़ पर बैठा शख्स- जानें क्या हुआ फिर

Omicron Danger: ग्रामीण भारत के कई हिस्से COVID-19 वैक्सीनेशन टारगेट को पूरा करने में विफल रहे हैं, क्योंकि लोग इस पर ध्यान देने से हिचकिचा रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने आम जनता के बीच वैक्सीन की हिचकिचाहट को उजागर किया है. वीडियो में एक अधेड़ उम्र वाले शख्स को हेल्थ केयर वर्कर्स से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा गया है, जो पुडुचेरी के विलानूर में उसे कोविड-19 टीकाकरण (COVID-19 Vaccination) का एक शॉट देने आए हैं.

हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कि 'नीचे आकर वैक्सीन लगवा लो', लेकिन वह शख्स एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है. उस व्यक्ति ने हेल्थकेयर वर्कर्स के सभी अनुरोधों की अनदेखी करते हुए कहा, 'मैं वैक्सीन नहीं लूंगा. तुम मुझे नहीं पकड़ सकते.' स्वास्थ्य कर्मियों को उनके काम में हेल्प करने के बजाय, उस व्यक्ति ने परेशान कर दिया. वह पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया. हेल्थ वर्कर्स के अथक प्रयासों के बावजूद वह शख्स नीचे नहीं आया. उसके बाद बिना टीका लगाए ही जाने को विवश कर दिया.

Vaccine hesitancy at its peak!

"I will not take the vaccine, you can't get me",says a 40 year old man after climbing a tree @ Puducherry when the health dept. workers insisted him to take the #COVID19 jab.#vaccination#CovidIndia pic.twitter.com/1a8B5MdZb1

