मगरमच्छ गुस्से में पानी में जोर-जोर से पीटने लगा पैर, जब आखिरी सेकेंड में जेब्रा को नहीं दबोच पाया; देखें Video

जेब्रा का शिकार नहीं कर पाने पर गुस्सा हो गया मगरमच्छ

आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने यह नोटिस किया होगा कि मगरमच्छ कितनी बेरहमी से शिकार करता है और बचने की कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ता. हालांकि, कभी किसी मगरमच्छ को अपने शिकार को मिस करने के बाद बच्चे की तरह हताश होते देखा है? अगर नहीं तो चलिए आप हम आपको कुछ ऐसा ही वीडियो दिखलाते हैं. यहां हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया है. मगरमच्छ की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आपको हंसने पर मजबूर कर देगा. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, एक जेब्रा काफी धीमी गति से एक नदी को पार कर रहा है.

I have never seen a frustrated croc before pic.twitter.com/qmiNc1Q8jg

— Funny Animals (@Funnywows) April 30, 2023