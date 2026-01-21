भगवान तेरा भला करे... रोती हुई महिला ने जब छुए लड़के के पैर, ईमानदारी से जीता करोड़ों का दिल! Video वायरल

Lost Phone Returned: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसमें इंदौर स्टेशन पर एक शख्स ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की कि देखने वाले भावुक हो गए. रघु अहिरवार नाम के इस व्यक्ति को स्टेशन पर एक अनलॉक मोबाइल फोन मिला, जिसे उन्होंने अपने पास रखने की बजाय उसके मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया. इस पूरे सफर को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि ईमानदारी आज भी जिंदा है.

कैसे पहुंचाया खोया हुआ फोन?

रघु अहिरवार ने मोबाइल के कॉल लॉग की मदद से फोन की मालकिन का पता लगाया. उन्होंने नंबर मिलाए और आसपास जानकारी जुटाई, जिसके बाद वह स्टेशन के बाहर उस महिला तक पहुंच गए. जैसे ही महिला को अपना मोबाइल वापस मिला वह भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं और रो पड़ीं. उन्होंने रघु को आशीर्वाद देते हुए कहा, “भगवान तेरा भला करे.” जिसने इस पल को और भी खास बना दिया.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इतना प्यार

मोबाइल लौटाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसे 3 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और करीब 3 लाख लोगों ने इसे लाइक किया. कमेंट सेक्शन में लोग रघु की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “अच्छा काम किया भाई.” तो किसी ने कहा, “अगर हर कोई ऐसा करे तो दुनिया वाकई बेहतर बन सकती है.” इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, “इंसानियत अभी भी जिंदा है मेरे भाई.” और शायद यही भावना इस वायरल क्लिप की सबसे बड़ी ताकत है. ऐसे समय में जब सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें ज्यादा दिखती हैं, यह वीडियो लोगों को भरोसा दिलाता है कि ईमानदारी और अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है.