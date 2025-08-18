Video: मां-बाप को बिटिया ने ड्राइवरलेस कार में बैठाया और जैसे ही चली गाड़ी, फिर देखें क्या हुआ
Video: मां-बाप को बिटिया ने ड्राइवरलेस कार में बैठाया और जैसे ही चली गाड़ी, फिर देखें क्या हुआ

Driverless Car Ride: सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने माता-पिता को ड्राइवरलेस कार में घुमाती दिख रही हैं. यह अनुभव इतना खास था कि देखने वाले भी भावुक हो गए. 

 

Aug 18, 2025
Video: मां-बाप को बिटिया ने ड्राइवरलेस कार में बैठाया और जैसे ही चली गाड़ी, फिर देखें क्या हुआ

Driverless Car With Parents: सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने माता-पिता को ड्राइवरलेस कार में घुमाती दिख रही हैं. यह अनुभव इतना खास था कि देखने वाले भी भावुक हो गए. वीडियो में महिला की खुशी साफ झलक रही है जब वह कहती हैं, “मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि अपने माता-पिता को ड्राइवरलेस कार में बैठा रही हूं.”

यह भी पढ़ें: पगड़ी के कलर से ये शख्स बदलता है लग्जरी कारें, शौक देखकर दिमाग की नसें हो जाएंगी टाइट!

कौन हैं यह महिला और क्या था खास पल?

इस लड़की का नाम है अपूर्वा बेन्द्रे जो सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं. उन्होंने अपने माता-पिता को वेमो ड्राइवरलेस कार (Waymo Driverless Car) में बैठाया और पूरा सफर रिकॉर्ड किया. वीडियो में उनके माता-पिता के चेहरे पर उत्साह और खुशी देखते ही बनती है. यह उनके लिए भविष्य जैसी तकनीक का पहला अनुभव था.

देखें वीडियो-

 

सोशल मीडिया पर कैसे साझा किया यह लम्हा?

अपूर्वा ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, “सैन फ्रांसिस्को में अपने माता-पिता को वेमो ड्राइवरलेस कार में घुमाने ले गई और वाह, क्या अनुभव था. यह सेफ, सहज और सच कहूं तो मैन्युअल ड्राइवर से ज्यादा भरोसेमंद लगा. हमारी पहली 15 मिनट की सवारी काफी नहीं थी. इसलिए हमने उसके तुरंत बाद एक और बुक कर ली.” यानी यह सफर इतना शानदार था कि उन्होंने लगातार दो बार इसका आनंद लिया.

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया और अब तक इसे 94 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “उनके माता-पिता जरूर बेहद खुश हुए होंगे.” दूसरे ने कहा, “कितना मजेदार है, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही?” एक और यूजर ने इस अनुभव को जनरेशन गैप मिटाने वाला सफर बताया. वहीं कई लोगों ने इसे दिल छू लेने वाला पल कहा.

