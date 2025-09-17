एयर शो के दौरान हवा में टकराईं फ्लाइंग कारें, आग का गोला बनकर गिरी धड़ाम, देखें वीडियो

Viral News: चीन में चांगचुन एयर शो 2025 की तैयारी के दौरान 16 सितंबर को एक बड़ा हादसा हुआ. एयर शो के अभ्यास में दो फ्लाइंग कारें हवा में आपस में टकरा गईं. ये दोनों कारें चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी Xpeng Inc. की थीं. टकराव इतना जोरदार था कि एक कार जमीन पर गिरते ही आग के गोले में बदल गई. यह घटना गुआंगडोंग Xpeng Aeroht जनरल एविएशन के प्रदर्शन के दौरान हुई. इस घटना को स्थानीय मीडिया द्धारा शेयर किया गया है.

वीडियो में हुआ हादसे का दृश्य कैद

सोशल मीडिया पर @SoundOfHope_SOH ने इस हादसे का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो eVTOL (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग) वाहन हवा में भिड़ते हैं और फिर जमीन पर गिरते ही धधक उठते हैं. वीडियो का कैप्शन लिखा है कि एयर शो की तैयारी पूरी होने के बाद अभ्यास के दौरान यह घटना हुई.

Xpeng Aeroht का बयान

Xpeng Aeroht ने पुष्टि की कि दोनों eVTOL गाड़ियों का अभ्यास उड़ान के दौरान संपर्क हो गया. कंपनी ने बताया कि यह टकराव फॉर्मेशन उड़ान अभ्यास के दौरान अपर्याप्त दूरी की वजह से हुआ. घटना के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन एक वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गई. वहीं कंपनी ने कहा कि इस दौरान किसी प्रकार की जान-माल की खतरा नहीं है, लेकिन तकनीकी नुकसान गंभीर होई है.

एयर शो की तैयारी और सुरक्षा पर सवाल

चांगचुन एयर शो 2025 19 सितंबर से शुरू होने वाला है. हादसे के बाद सुरक्षा मानकों और अभ्यास प्रक्रियाओं पर कई सवाल उठ रहे हैं. अधिकारियों और कंपनी ने कहा कि आगे अभ्यास और प्रदर्शन में अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दर्शक और विशेषज्ञ दोनों ही इस घटना पर अपनी चिंता जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भविष्य में ऐसे हादसों से कैसे बचा जा सकता है.