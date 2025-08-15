Video: दोस्तों ने किया बर्थडे प्रैंक और हो गया जोरदार धमाका! चेहरे पर केक लगने से पहले ही उड़ गया पूरा केक

Birthday Cake Blast: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. एक शख्स अपने दोस्तों के साथ पूल-थीम वाली पार्टी मना रहा था. वह एक हाथ में बर्थडे केक और दूसरे हाथ में रोस्टेड स्टेक पकड़े हुए था. जैसे ही उसने केक को अपने चेहरे के पास लाया, अचानक जोरदार धमाके के साथ केक फट गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा केक हवा में उड़ गया और कमरे में फैल गया.

यह भी पढ़ें: सिर्फ जिम नहीं, इन 10 'आदतों' ने करवाया 25KG का वजन कम! लड़की ने सबको कर डाला हैरान

धमाके के बाद क्या हुआ?

धमाके के बाद बर्थडे बॉय ने तुरंत बचे हुए केक का टुकड़ा फेंक दिया. वह घबराया हुआ इधर-उधर घूमने लगा और अपनी आंखें रगड़ने लगा. कुछ ही देर बाद वह भागते हुए पूल की तरफ चला गया, शायद खुद को शांत करने के लिए.

यह भी पढ़ें: भिखमंगे पाकिस्तान की दिखी असली तस्वीर! भूख से बिलबिलाते लोग केक के लिए कर डाली झीना-झपटी; शर्मनाक Video वायरल

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

वीडियो के इंस्टाग्राम पर आते ही यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. किसी ने कहा, “मुझे लगता है किसी ने केक में पटाखा रख दिया था.” एक ने लिखा, “अच्छा हुआ वो ठीक है और पूल में कूद गया.” एक यूजर ने मज़ाक में कहा, “ये एक कारण है कि मर्द औरतों से पहले मर जाते हैं.” वहीं एक ने लिखा, “लगता है इस बार बर्थडे के साथ धमाका भी हो गया.” वीडियो देखकर लगता है कि यह एक सोची-समझी शरारत थी. दोस्तों ने पूरी प्लानिंग के साथ यह मज़ाक किया और उसका वीडियो बनाया. वे पीछे से हंसते और रिकॉर्डिंग करते नजर आ रहे थे. ऐसा लगता है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ और इसे बस मजेदार तरीके से अंजाम दिया गया.