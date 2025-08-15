Video: दोस्तों ने किया बर्थडे प्रैंक और हो गया जोरदार धमाका! चेहरे पर केक लगने से पहले ही उड़ गया पूरा केक
Advertisement
trendingNow12881921
Hindi Newsजरा हटके

Video: दोस्तों ने किया बर्थडे प्रैंक और हो गया जोरदार धमाका! चेहरे पर केक लगने से पहले ही उड़ गया पूरा केक

Viral Prank Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. एक शख्स अपने दोस्तों के साथ पूल-थीम वाली पार्टी मना रहा था. वह एक हाथ में बर्थडे केक और दूसरे हाथ में रोस्टेड स्टेक पकड़े हुए था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: दोस्तों ने किया बर्थडे प्रैंक और हो गया जोरदार धमाका! चेहरे पर केक लगने से पहले ही उड़ गया पूरा केक

Birthday Cake Blast: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. एक शख्स अपने दोस्तों के साथ पूल-थीम वाली पार्टी मना रहा था. वह एक हाथ में बर्थडे केक और दूसरे हाथ में रोस्टेड स्टेक पकड़े हुए था. जैसे ही उसने केक को अपने चेहरे के पास लाया, अचानक जोरदार धमाके के साथ केक फट गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा केक हवा में उड़ गया और कमरे में फैल गया.

यह भी पढ़ें: सिर्फ जिम नहीं, इन 10 'आदतों' ने करवाया 25KG का वजन कम! लड़की ने सबको कर डाला हैरान

धमाके के बाद क्या हुआ?

धमाके के बाद बर्थडे बॉय ने तुरंत बचे हुए केक का टुकड़ा फेंक दिया. वह घबराया हुआ इधर-उधर घूमने लगा और अपनी आंखें रगड़ने लगा. कुछ ही देर बाद वह भागते हुए पूल की तरफ चला गया, शायद खुद को शांत करने के लिए.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

 

यह भी पढ़ें: भिखमंगे पाकिस्तान की दिखी असली तस्वीर! भूख से बिलबिलाते लोग केक के लिए कर डाली झीना-झपटी; शर्मनाक Video वायरल

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

वीडियो के इंस्टाग्राम पर आते ही यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. किसी ने कहा, “मुझे लगता है किसी ने केक में पटाखा रख दिया था.” एक ने लिखा, “अच्छा हुआ वो ठीक है और पूल में कूद गया.” एक यूजर ने मज़ाक में कहा, “ये एक कारण है कि मर्द औरतों से पहले मर जाते हैं.” वहीं एक ने लिखा, “लगता है इस बार बर्थडे के साथ धमाका भी हो गया.” वीडियो देखकर लगता है कि यह एक सोची-समझी शरारत थी. दोस्तों ने पूरी प्लानिंग के साथ यह मज़ाक किया और उसका वीडियो बनाया. वे पीछे से हंसते और रिकॉर्डिंग करते नजर आ रहे थे. ऐसा लगता है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ और इसे बस मजेदार तरीके से अंजाम दिया गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viralbirthdaytrending

Trending news

Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
;