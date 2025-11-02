Advertisement
भारत का सबसे अनोखा कैफे; जहां JCB चलाकर खुदाई की जाती है और फिर मिलती है गरमा गरम कॉफी

Viral Video; सोशल मीडिया पर वायरल इस अनोखे कैफे में ग्राहक JCB जैसी मशीनों से खुदाई करते हैं और फिर कॉफी का आनंद लेते हैं. सैंड पिट में खुदाई करने पर गिफ्ट और सरप्राइज मिलते हैं. यह मजेदार कॉन्सेप्ट बच्चों और बड़ों दोनों को बेहद पसंद आ रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:47 PM IST
भारत का सबसे अनोखा कैफे; जहां JCB चलाकर खुदाई की जाती है और फिर मिलती है गरमा गरम कॉफी

Viral Video; सोशल मीडिया पर एक अनोखे कैफे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को 2019 के मशहूर #JCBKiKhudai मीम की याद दिला दी. इस कैफे में लोग खुद JCB जैसी दिखने वाली मशीनें चलाकर खुदाई करते हैं और फिर कॉफी का मज़ा लेते हैं. यहां ग्राहकों को असली जैसी दिखने वाली रिमोट कंट्रोल एक्सकेवेटर मशीनों और ट्रकों की मदद से ड्रिंक्स और डेज़र्ट परोसे जाते हैं. यह अनुभव बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बेहद मनोरंजक साबित हो रहा है.

रेत का गड्ढा और खेलों से भरा अनुभव

कैफे की सबसे खास बात है इसका सैंड पिट (रेत का गड्ढा), जिसे ग्राहकों के खेलने और खुदाई के लिए बनाया गया है. कैफे में हर टेबल पर छोटे-छोटे एक्सकेवेटर और ट्रक रखे गए हैं जिनसे लोग रेत खोदते हुए मज़े लेते हैं. वीडियो में दिखाया गया कि यह ओपन-एयर कैफे अपने “सैंडबॉक्स” के जरिए एक साधारण जगह को रोमांचक अनुभव में बदल देता है. यहां बच्चे ही नहीं, बड़े भी खुद को रोक नहीं पाते और खेल में शामिल हो जाते हैं.

खुदाई करो और इनाम पाओ

इस कैफे की खासियत सिर्फ खुदाई करना नहीं बल्कि इनाम जीतना भी है. रेत में कई जगह गिफ्ट वाउचर, मिस्ट्री बॉक्स और यादगार तोहफे छिपे होते हैं. जो जितनी गहराई तक खुदाई करता है, उसे उतने ज्यादा सरप्राइज मिलते हैं. कैफे के मालिकों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ग्राहक खाने के साथ-साथ जिज्ञासा और रोमांच का भी अनुभव करें. यही अनोखी रणनीति इसे बाकी कैफे से अलग बनाती है.

 

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो सबसे पहले Stellar Realities नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया था, जो स्पेस और साइंस से जुड़ी जानकारियां साझा करता है. पोस्ट में बताया गया कि यह कॉन्सेप्ट कई देशों में मौजूद है और हर जगह इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. कई लोगों ने इसे “स्ट्रेस-फ्री कैफे” बताया, तो कुछ ने इसे “शानदार और क्रिएटिव आइडिया” कहा. वहीं, एक भारतीय यूजर ने मजाक में लिखा, “भारत में तो सरकार ये काम मुफ्त में कराती है.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

