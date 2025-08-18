Video: बच्चे कैसे होंगे भाई? इंडियन ने की अमेरिकी लड़की से लव मैरिज तो लोगों ने पूछे ऐसे कई अजीब सवाल
Indian-American Marriage: भारतीय युवक दीपक और उनकी अमेरिकी पत्नी हन्ना का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वजह है उनका मजेदार अंदाज, जिसमें उन्होंने शादी को लेकर मिलने वाले अजीब सवालों का बेहद हंसी-मजाक में जवाब दिया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:42 AM IST
Viral Couple Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कपल्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार भारतीय युवक दीपक और उनकी अमेरिकी पत्नी हन्ना का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वजह है उनका मजेदार अंदाज, जिसमें उन्होंने शादी को लेकर मिलने वाले अजीब सवालों का बेहद हंसी-मजाक में जवाब दिया. दीपक और हन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन है, “हमारी अरेंज्ड मैरिज ही है दोस्तों.” इस वीडियो को अब तक 70,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसमें दोनों उन अजीब सवालों पर बात करते हैं जो लोग अक्सर उनसे उनकी शादी के बाद पूछते हैं.

हन्ना से लोग कौन-कौन से सवाल पूछते हैं?

वीडियो में दीपक अपनी पत्नी से पूछते हैं, “तुम्हें सबसे अजीब सवाल कौन-सा सुनने को मिलता है?” इस पर हन्ना बताती हैं कि लोग उनसे अक्सर पूछते हैं कि क्या उनकी कोई बहन है जिससे शादी की जा सके. इतना ही नहीं, कई लोग उन्हें मैसेज करते हैं कि वे कब बच्चे प्लान कर रहे हैं. हन्ना कहती हैं कि ये सवाल सुनना हमेशा अजीब लगता है.

दीपक को क्या पूछते हैं लोग?

जब हन्ना सवाल वापस दीपक से पूछती हैं तो वह बताते हैं कि उनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, “क्या तुम्हारी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज?” इस पर दीपक मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे माता-पिता मिशिगन, अमेरिका जाकर मेरे लिए लड़की ढूंढें? ये तो साफ-साफ लव मैरिज है, दोस्तों.” यह सुनकर हन्ना और दीपक दोनों हंसने लगते हैं.

 

 

शल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग कमेंट्स में हंसी से लोटपोट हो गए. एक यूजर ने लिखा, “सिस्टर वाला सवाल तो मुझे भी हर बार आता है, आप दोनों बहुत क्यूट हो.” दूसरे ने लिखा, “अरेंज मैरिज वाला सवाल हर इंटरनेशनल कपल से पूछा जाता है, और ये वाकई अजीब होता है.” कुछ लोगों ने अपनी कहानियां भी शेयर कीं. एक ने लिखा, “मुझे हमेशा डीएम आते रहते हैं कि क्या मेरी कोई दोस्त है जो इंडियन बॉयफ्रेंड चाहती हो.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

