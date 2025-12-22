Video: मौत के जबड़े में फंसे शावकों को शेरनी ने यूं छीना, खूंखार दुश्मन से अकेले भिड़ गई जंगल की रानी

जंगल की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी. यहां हर कदम पर जिंदगी और मौत आमने-सामने खड़ी रहती हैं. बीबीसी अर्थ की ‘किंगडम’ सीरीज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. वीडियो में एक शेरनी अपने नन्हे शावकों के साथ मगरमच्छों से भरी खतरनाक नदी पार करती नजर आती है. पानी के नीचे मौत घात लगाए बैठी है, लेकिन मजबूरी में शेरों के कुनबे को यही रास्ता चुनना पड़ता है. यह वीडियो जंगल की असली सच्चाई दिखाता है.

मगरमच्छों की नदी और शावकों का संघर्ष

वीडियो की शुरुआत में शेरों का कुनबा डरा और तनाव में दिखता है. नदी के किनारे खड़े शेर जानते हैं कि पानी के नीचे मगरमच्छ छिपे हैं. सबसे पहले शेरनी खुद पानी में उतरकर गहराई और खतरे का अंदाजा लगाती है. उसके पीछे-पीछे नन्हे शावक उतरते हैं, जिससे माहौल और डरावना हो जाता है. जैसे ही शावक तैरना शुरू करते हैं, पानी के भीतर हलचल बढ़ जाती है. विशालकाय मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ते हैं. शावकों की रफ्तार धीमी है, तेज बहाव उन्हें थका रहा है और हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है.

शेरनी की दहाड़ बनी सुरक्षा कवच

इस खौफनाक हालात में शेरनी का साहस देखने लायक है. वह खुद को बचाने के साथ-साथ हर पल शावकों पर नजर रखती है. जैसे ही कोई मगरमच्छ करीब आता है, शेरनी की दहाड़ और उसकी आक्रामक मौजूदगी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है. यह दृश्य बताता है कि जंगल में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि हिम्मत और मानसिक मजबूती भी जरूरी होती है. पानी की लहरों के बीच शावकों का संघर्ष दिल को झकझोर देता है. आखिरकार एक-एक कर सभी शेर सुरक्षित दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं.

प्रकृति की सच्चाई दिखाता वायरल वीडियो

वीडियो के अंत में पूरा शेर कुनबा सुरक्षित नजर आता है, जो राहत की सांस दिलाता है. डेविड एटनबरो द्वारा बीबीसी अर्थ के लिए बनाई गई यह डॉक्युमेंट्री हमें याद दिलाती है कि इंसानी दुनिया से दूर भी एक ऐसी दुनिया है, जहां हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है. शेरनी की ममता और साहस इस वीडियो को खास बनाते हैं. यही वजह है कि यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं.