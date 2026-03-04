मदुरै की गलियों में दिखा गुलाबी और लाल रंगों का समंदर, जिसे देखकर विदेशी व्लॉगर्स भी हुए दीवाने

Advertisement
मदुरै की एक पूरी गली सिर्फ प्याज के व्यापार के लिए समर्पित है, जिसका वीडियो एक सिडनी के व्लॉगर ने शेयर किया है. लाल-बैंगनी प्याजों के शानदार दृश्यों और मदुरै के प्रसिद्ध 'जिगरठंडा' के जिक्र वाले इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:08 AM IST
क्या आपने कभी सोचा है कि एक सब्जी मंडी भी किसी कलाकृति की तरह खूबसूरत लग सकती है? भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक और 'मंदिरों की नगरी' मदुरै से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. आमतौर पर लोग मदुरै को मीनाक्षी मंदिर, हथकरघा उद्योग या महकते 'मदुरै मल्ली' (मोगरा) के लिए जानते हैं, लेकिन सिडनी से आए एक ट्रेवल व्लॉगर ने यहां की एक ऐसी गली को कैमरे में कैद किया है जो पूरी तरह से प्याज को समर्पित है. जमीन पर बिछे गुलाबी और लाल प्याज के ढेरों की जादुई झलक देखकर विदेशी व्लॉगर्स भी इसके मुरीद हो गए हैं. आइए जानते हैं मदुरै के इस अनोखे बाजार की कहानी.

सड़कों पर गुलाबी रंग का जादू 

मदुरै का यह पारंपरिक प्याज बाजार अपनी खास रंगत और जीवंत ऊर्जा के कारण चर्चा में है. सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) से आए एक फूड और ट्रेवल व्लॉगर ने हाल ही में इस बाजार की यात्रा की और इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य साझा किए. वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरी सड़क लाल और बैंगनी रंग के प्याज के ढेरों से पटी पड़ी है. व्लॉगर ने बताया कि यह पूरी लेन अलग-अलग आकार के प्याजों से भरी हुई है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है. दुकानों के बाहर अदरक और लहसुन की बड़ी-बड़ी बोरियां सजी हैं, जहां स्थानीय लोग और छोटे व्यवसायी वजन के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं.

भारतीय रसोई की जान 

व्लॉगर ने अपनी यात्रा के दौरान यह भी बताया कि प्याज भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा क्यों है. प्याज न केवल अपनी तीखी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि यह अनगिनत क्षेत्रीय व्यंजनों का आधार भी है. स्वाद के अलावा, प्याज अपने औषधीय गुणों के लिए भी बेशकीमती है. यह एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सूजन (inflammation) को कम करने में मदद करता है. यही कारण है कि भारतीय घरों में हर रोज बनने वाले भोजन में इसे मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. व्लॉगर के लिए इस मंडी का दृश्य किसी 'परफेक्ट डिटूर' (मुख्य रास्ते से हटकर एक यादगार मोड़) जैसा था.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन 

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट यूजर्स ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने इसे "प्याज प्रेमियों के लिए स्वर्ग" बताया, तो किसी ने छोटे प्याजों को सांभर और चटनी के लिए बेस्ट करार दिया. व्लॉगर ने सुझाव दिया कि इस रंगीन बाजार की सैर का अंत मदुरै की मशहूर मिठाई 'जिगरठंडा' के साथ करना चाहिए. दूध, बादाम के गोंद, आइसक्रीम और सिरप से बनी यह ठंडी ड्रिंक मदुरै की पहचान है. कुल मिलाकर, इस वायरल कंटेंट ने न केवल मदुरै के व्यापारिक वैभव को दिखाया, बल्कि दुनिया को भारत की विविधता और यहां के आम जनजीवन की खूबसूरती का अहसास भी कराया.

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

