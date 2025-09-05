VIDEO: शख्स ने सड़क पर ऐसी साइकिल चलाई, स्टंट देखकर लोगों की रूह कांप उठी, देखें वीडियो

Viral Video: कुछ लोग स्टंटबाजी के दीवाने होते हैं. जान जोखिम में डालकर भी वे अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बिना किसी डर के सड़क पर साइकिल चलाते हुए खतरनाक स्टंट करता है. सामने से आती गाड़ियों के बेहद करीब से गुजरना, अचानक फ्लिप और घुमावदार मोड़ सब कुछ इस स्टंट का हिस्सा है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी पल हादसा हो सकता है, लेकिन वह हर बार बच निकलता है. यह नजारा देखकर लोगों की रूह कांप उठती है और वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

सड़क पर खतरनाक स्टंट

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदा साइकिल से रॉन्ग साइड में जा रहा है. सामने से आती गाड़ियों के बेहद करीब से गुजरते हुए वह कई खतरनाक स्टंट करता है. कई लोग इसे देखकर दंग रह गए. हर बार लगता है कि अब टकराएगा, लेकिन वह हर बार बच निकलता है. इस तरह का स्टंट शायद ही आपने पहले कभी देखा हो.

सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @ashfaque80035 ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ‘मौत को दावत देना इसे कहते हैं! मुझे मालूम है मौत आएगी, इसलिए मैं डरकर मरता नहीं. ’ वीडियो केवल 15 सेकंड का है, लेकिन अब तक इसे 2 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. सैकड़ों लोग इसे लाइक और कमेंट कर रहे हैं.

मौत को दावत देना इसे कहते हैं!! ये व्याक्ति कह रहा है:

"मुझे मालूम है मौत एक बार आएगी, इसलिए मैं डर कर बार बार मरना नहीं जानता।" pic.twitter.com/gOzLN83nYg — Md Ashfaque Alam (@ashfaque80035) September 4, 2025

वीडियो देखकर लोग हैरान हैं. तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर न लिखा, ‘अब भिड़ा अब भिड़ा’ और ‘जब यमराज छुट्टी पर होते हैं तो यही होता है.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘यमराज से दोस्ती है शायद इसलिए डर नहीं है.’ वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है, क्योंकि साइकिलिस्ट के फ्लिप्स भौतिकी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं.