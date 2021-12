Video: शख्स ने प्लेन में मास्क के बजाय पहना ऐसा अश्लील कपड़ा, देखते ही दंग रह गए अधिकारी

Viral Video: दुनियाभर में कोरोना के नए वेरिएंट 'ओमिक्रॉन' के आने के बाद से सतर्कता बढ़ा दी गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, प्लेन समेत कई जगहों पर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जोर दिया जा रहा है. अमेरिका में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब एक शख्स मास्क के बजाय अश्लील कपड़ा पहनकर प्लेन में बैठ गया. उसे देखने के बाद प्लेन के अधिकारियों ने आपत्ति जताई और जबरदस्ती प्लेन से उतार दिया.

स्थानीय चैनल्स द्वारा गुरुवार को जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति को फेस मास्क के बजाय लाल रंग का अश्लील कपड़ा (Thong) पहनने की वजह से उसे फ्लोरिडा में यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान से उतरने के लिए मजबूर किया गया. फोर्ट लॉडरडेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने से पहले 38 वर्षीय एडम जेन को विमान छोड़ने के लिए कहा गया.

उन्होंने स्थानीय समाचार चैनल एनबीसी 2 को बताया कि वह यात्रियों को बोर्डिंग के दौरान खाने-पीने के लिए मास्क उतारने की अनुमति दी, जबकि विमान पर मास्क पहनने के लिए मजबूर करते रहे. बुधवार को हुई घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे एक अन्य यात्री द्वारा फिल्माया गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रू मेंबर द्वारा यात्री को सूचित किया गया कि अगर वह अपने चेहरे पर अश्लील कपड़ा (Thong) पहने रखता है तो वह बोर्ड पर नहीं रह पाएगा. हालांकि, कुछ विचार-विमर्श के बाद आखिरकार वह अपनी सीट से चला गया.

Florida man banned from United Airlines for wearing a thong as a mask pic.twitter.com/siIPmGe9d4

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) December 17, 2021